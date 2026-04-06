El dólar blue retrocedió por tercera rueda al hilo y tocó mínimos de un mes

El tipo de cambio paralelo cayó $5 para la venta y la brecha con el dólar mayorista es la más baja desde marzo.

El dólar blue cayó en el incio de la semana.

El dólar blue cerró a $1.380 para la compra y a $1.400 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

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Así, el tipo de cambio paralelo retrocedió $5 (-0,1%) este lunes y la brecha con el dólar oficial mayorista tocó su nivel más bajo en un mes.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.393 para la venta .

El dólar CCL opera a $1.483,35 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,5% .

El dólar MEP cerró a $1.427,99 y la brecha con el dólar oficial es de 2,5% .

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 6 de abril

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.839,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 6 de abril

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.458,00, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 6 de abril

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s69.819,28, según Binance.