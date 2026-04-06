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6 de abril 2026 - 16:55

El dólar blue retrocedió por tercera rueda al hilo y tocó mínimos de un mes

El tipo de cambio paralelo cayó $5 para la venta y la brecha con el dólar mayorista es la más baja desde marzo.

El dólar blue cayó en el incio de la semana.

El dólar blue cayó en el incio de la semana.

Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.380 para la compra y a $1.400 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

Así, el tipo de cambio paralelo retrocedió $5 (-0,1%) este lunes y la brecha con el dólar oficial mayorista tocó su nivel más bajo en un mes.

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A cuánto cerró el dólar oficial hoy, lunes 6 de abril

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.393 para la venta.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 6 de abril

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.839,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 6 de abril

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.458,00, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 6 de abril

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s69.819,28, según Binance.

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