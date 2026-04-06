El dólar oficial minorista cerró a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.416,60 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este lunes 6 de abril
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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El dólar blue retrocedió por tercera rueda al hilo y tocó mínimos de un mes
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Mercados: el dólar oficial se mantuvo por debajo de los $1.400 y cayó el blue, pero pierden las acciones
A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 6 de abril
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.393.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 6 de abril
El dólar blue cerró a $1.380 para la compra y a $1.400 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, lunes 6 de abril
El dólar CCL cerró a $1.480,81 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.3%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 6 de abril
El dólar MEP cerró a $1.428,53 y la brecha con el dólar oficial es de 2.6%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 6 de abril
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 6 de abril
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.457,43, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 6 de abril
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s69.815, según Binance.
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