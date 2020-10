El Banco Central define hoy un nuevo retoque de tasas

Fuentes del Central contaron a este diario que la reunión de hoy llevará varias horas. Ante los rumores de un eventual retoque de la tasa de pases a un día de 30 a 33% y las de 7 días de 33 a 36%, fuentes oficiales aseguraron que “no hay decisión en firme aún”. Sin embargo, otra persona con conocimiento de las discusiones no descartó que se produzca, porque sigue el camino de la “armonización” descrito.

¿Qué opinan los analistas y consultores sobre una nueva suba de la tasa para aquietar el frente cambiario? La mayor parte se muestran escéptico respecto de la efectividad. “Ojalá que suban y no que armonicen”, llegó a deslizar un importante analista de la City.

Julia Segoviano, economista de LCG, consideró que no ayudan “ciertas contradicciones” entre las medidas impulsadas por el BCRA y Economía. “Mientras perdure esa situación, y si sumamos que el humor es muy distinto al que había antes de las medidas del 15 de septiembre, no creo que la tasa pueda traccionar nada. Ya como instrumento lo veo bastante débil”, dijo Segoviano. El mismo análisis comparte Federico Furiase, director de Eco Go: “Estamos en un mecanismo de retroalimentación de expectativas de devaluación / inflación frente a los desequilibrios fiscales/ monetarios y el rumbo de la política económica, con lo cual hoy no hay suba de tasa que alcance”.

“La única salida -explica Furiase- es que el Gobierno logre hacer una devaluación “controlada”, en el marco de un programa de estabilización con el FMI que incluya una consolidación fiscal más rápida y un mayor colchón de reservas en el BCRA en el arranque para anclar expectativas luego del shock cambiario y aprovechar el shock nominal para licuar parte del gasto público”. “Solo en ese contexto de acomodamiento del tipo de cambio y mayor colchón en las reservas del BCRA, la suba en la tasa podría ayudar a estabilizar la corrida”, detalló.