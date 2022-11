Los mercados vuelven a poner el foco en las reservas y advierten por la deuda pública

Mientras tanto, se aguardan novedades del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre su revisión de la macroeconomía del tercer bimestre argentino, cuya aprobación habilitará otro desembolso comprometido en un acuerdo a comienzos de año.

Por su parte, la bolsa porteña se amplía desde esta semana en 60 minutos hasta las 18.00, con su apertura habitual a las 11.00 hora, en busca de alinear la operatoria del invierno boreal de Wall Street.

Qué opinan los analistas

Economistas y analistas opinan sobre la situación del país, que se debate por reducir el déficit fiscal, frenar la escalada de precios, apuntalar las reservas netas y evitar una desaceleración de su economía frente al peligroso recorte en el poder adquisitivo de los salarios.

"Tenés un banco central sin reservas, éste es el principal problema del desierto que tiene que caminar la economía argentina en los próximos meses, sobre todo hasta marzo. No hay ni para tres semanas de importaciones y hacia adelante no hay mayor oferta de divisas; al contrario, hay mayores pagos", aseguró el economista Martín Redrado en declaraciones televisivas.

"Estamos entrando en un período de estacionalidad electoral bastante acalorada (...) Nuestra recomendación es tener cobertura en todos los frentes, a través de instrumentos que ofrezcan cobertura contra inflación, devaluación y que, a la vez, se favorezcan del alto devengamiento de tasas, después de la subida abrupta que realizó el banco central este año", comentó Paula Gándara, analista de Adcap Asset Management.

"Se extiende a diario el drenaje de divisas (de las reservas del BCRA), y los operadores anticipan la llegada pronto de más medidas para equilibrar la dinámica (...) Crece el consenso entre los operadores de que los dólares financieros 'planchados' se van atrasando ante tan elevada inflación y se anticipa que a corto plazo deberían despertarse y reacomodarse, dado que a los ruidos internos se suman los externos", sostuvo Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

"Argentina logró no solo la aprobación por parte del FMI de las metas del segundo trimestre, sino que tendría preaprobadas aquellas del tercero. Este hecho, clave para la liberación de los fondos comprometidos en el acuerdo, genera alivio. No obstante, si bien este suceso es necesario, no es suficiente para despejar los temores de cara a un 2023 electoral, que se vislumbra volátil", dijo José Segura, economista jefe de PwC Argentina.

El S&P Merval "llegó a un nuevo máximo histórico, alrededor de los 154.000 puntos (el martes último), pero podría encontrar un soporte en los 147.500 puntos. Este índice intenta regresar por encima de los 150.000 puntos, pero el máximo histórico en los 154.000 puntos podría actuar como resistencia", sostuvo Alexander Londoño, analista de ActivTrades.

"Hacia futuro, las subas de tasas que prometen los bancos centrales (lideradas por la Reserva Federal) continuarán presionando a las valuaciones (de activos)", reportó Balanz Weekly.

"El peso de la deuda (soberana) denominada en moneda local es cada vez mayor y, sumado a la ponderación de títulos indexados, el mercado descuenta un panorama de 'rollover' post electoral cada vez más complicado. Mientras tanto, la deuda corta se lleva el mayor interés por parte de los inversores", dijo la consultora Delphos Investment.

"El banco central sigue con una mala performance en el mercado oficial (cambiario), terminando la semana pasada con un saldo vendedor acumulado de casi 370 millones de dólares. Todo hace indicar que el 'dólar soja' fue un adelanto de exportaciones, y los próximos meses en el mercado de cambios van a ser desafiantes para el Gobierno", comentó Roberto Geretto, economista del fondo de inversión FundCorp.

"'La macroeconomía mata los esfuerzos y las oportunidades microeconómicas'. La macro de Argentina en los últimos años ha funcionado tan mal que en cierta forma nos está anestesiando y casi empezamos a acostumbrarnos a las tasas de inflación entre el 6% y 7% mensual, brechas cambiarias cercanas al 100% y primas de riesgo entre 2.500 y 3.000 puntos básicos", sintetizó la coyuntura del país la Fundación Mediterránea.

"El Presupuesto (2023) subestima la inflación (prevista en 60%) y habilita al Gobierno a disponer de modo discrecional de los recursos", dijo el director del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano, Víctor Beker.