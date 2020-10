Para empresas: cuáles son las nuevas condiciones para reestructurar deudas

"También podrán acceder al mercado de cambios con anterioridad a la fecha de vencimiento, cuando la precancelación se concreta en el marco de un proceso de canje de títulos de deuda", agregaron desde la entidad encabezada por Miguel Pesce.

BCRA: medidas sobre tasas y Leliqs

El Banco Central decidió elevar la tasa de pases pasivos a un rendimiento de 27% y bajar a 37% la de Leliqs, con el fin de "impulsar la armonización de tasas", mientras que determinó aplicar "flexibilizaciones" para deudas privadas, indicó hoy.

La autoridad monetaria "continúa con la estrategia de unificar la tasa de interés de referencia de la política monetaria, que se diferenció debido a las políticas desarrolladas en el inicio de la pandemia, cuando se decidieron acciones específicas para mitigar los efectos económicos y financieros de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19", destacó.

En comunicado, el organismo informó que en la reunión de directorio determinó elevar la tasa de pases pasivos, a un rendimiento de 27%, "lo cual implica una suba de tres puntos que complementa el aumento de cinco puntos de la semana anterior".

También decidió llevar de 38% a 37% la tasa de Leliqs, lo cual aseguró que "permitirá alinear gradualmente las tasas del Tesoro con las tasas de los instrumentos de esterilización del BCRA".

"Permitirá gradualmente ir reduciendo el costo cuasifiscal de la esterilización a la vez que aumenta su efectividad para influir en las tasas de corto plazo de la economía", consideró el organismo.

Con relación a la reestructuración de deudas privadas, señaló que "el directorio del BCRA introdujo flexibilizaciones requeridas para contribuir al cumplimiento de esos planes".

En ese sentido, las empresas podrán acceder al mercado de cambios con una antelación de hasta treinta días corridos a la fecha de vencimiento para cancelar capital e intereses de deudas financieras, remarcó el Banco Central.

Puntualizó que "también podrán acceder al mercado de cambios con anterioridad a la fecha de vencimiento, cuando la precancelación se concreta en el marco de un proceso de canje de títulos de deuda".

Las empresas importadoras de bienes finales o excluidas del ATP no podrán tomar créditos subsidiados

El Banco Central (BCRA) definió también que las empresas importadoras de bienes finales así como aquellos sectores no incluidos en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) no podrán tomar créditos con una tasa subsidiada del 24% por no formar parte de los sectores más afectados por los efectos de la pandemia.

De esta forma, quedarán excluidos de la línea de créditos Mipyme impulsados a comienzo de la pandemia quienes no formen parte de los sectores críticos (turismo; gastronomía; transporte de larga distancia; recreación, cultura y deporte; jardines maternales; salud; y peluquerías) o elegibles, pero no críticos ( industria; construcción; comercio; transporte; servicios administrativos, profesionales y empresariales; y minería no metalífera).

La decisión fue adoptada por Directorio del Banco, en el marco de una serie de medidas para normalizar la política monetaria que incluyeron una baja en la tasa de las Letras de Liquidez (Leliq), que pasará de 38 a 37%, y un aumento de tres puntos porcentuales en la tasa activa de Pases, que quedará en 27% de Tasa Nominal Anual (TNA).

El objetivo, detalló el BCRA en un comunicado, es alinear gradualmente las tasas del Tesoro con las tasas de los instrumentos de esterilización así como "reducir gradualmente el costo cuasifiscal de la esterilización" y "aumentar la efectividad para influir en las tasas de corto plazo de la economía".

Sin embargo, aseguró que se mantendrá la tasa mínima que reciben ahorristas de 33,06% TNA por los plazos fijos a 30 días para personas que hagan depósitos menores a $1 millón y, para el resto, de 30,02% TNA.

"El Directorio del Banco Central continua con la estrategia de unificar la tasa de interés de referencia de la política monetaria que se diferenció debido a las políticas desarrolladas en el inicio de la pandemia cuando se decidieron acciones específicas para mitigar los efectos económicos y financieros de la crisis sanitaria provocada por el Covid 19", afirmó el Banco que preside Miguel Pesce.

Por último, informó que el conjunto de empresas con vencimientos de deudas financieras mayores a US$ 1 millón mensual presentaron ante el Central planes de reestructuración de esos pasivos conforme a los objetivos planteados por el BCRA a mediados de septiembre.

En el marco de un "diálogo constructivo" con las empresas, el BCRA decidió introducir una serie de flexibilizaciones requeridas para contribuir al cumplimiento de esos objetivos, que incluyen la refinanciación del excedente al 40% del total de capital e intereses de la deuda.

"En ese sentido, las empresas podrán acceder al mercado de cambios con una antelación de hasta 30 días corridos a la fecha de vencimiento para cancelar capital e intereses de deudas financieras", informó el BCRA.

"También podrán acceder al mercado de cambios con anterioridad a la fecha de vencimiento, cuando la precancelación se concreta en el marco de un proceso de canje de títulos de deuda", agregó.