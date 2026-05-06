Bancarios convocaron a un paro nacional en el BCRA y el Banco Hipotecario + Seguir en









La medida de fuerza será el miércoles 13 de mayo durante las últimas tres horas de atención al público. El gremio denunció cierres de tesorerías regionales, sucursales y despidos.

El gremio denunció cierres y despidos en el BCRA y el Banco Hipotecario. Mariano Fuchila

La Asociación Bancaria convocó a un paro nacional para el próximo miércoles 13 de mayo en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y en el Banco Hipotecario, en rechazo a una serie de decisiones adoptadas por las autoridades de ambas entidades.

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La medida de fuerza se llevará adelante durante las tres últimas horas de atención al público. Desde el gremio que conduce Sergio Palazzo advirtieron que la protesta responde a medidas que, según denunciaron, afectan de manera directa a los trabajadores y trabajadoras del sector.

La Bancaria denunció cierres en el BCRA y despidos en el Banco Hipotecario En el caso del BCRA, el sindicato cuestionó la resolución que dispone el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales del país. Según La Bancaria, esa decisión podría derivar en la pérdida de 32 puestos de trabajo y constituiría un “vaciamiento” de funciones esenciales.

Además, el gremio sostuvo que la medida tendría impacto sobre las economías regionales, al afectar tareas vinculadas al funcionamiento territorial del organismo monetario.

La organización sindical recordó que el pasado 27 de abril ya había realizado una medida de fuerza en los tesoros regionales. También señaló que hubo instancias formales ante la Secretaría de Trabajo, aunque denunció que las autoridades mantuvieron una postura “sin voluntad de diálogo ni de revisión”.

En paralelo, La Bancaria también apuntó contra la situación del Banco Hipotecario, donde denunció el cierre sistemático de sucursales y la ejecución de despidos injustificados en distintos puntos del país. “Rechazamos de manera absoluta toda desvinculación y cualquier política de achique que implique el deterioro de las condiciones laborales y deje a trabajadores y trabajadoras sin sus puestos de trabajo”, sostuvo el sindicato en el comunicado. Frente al conflicto, la Asociación Bancaria ratificó el estado de alerta y movilización en todo el país. Además, advirtió que podría profundizar el plan de acción gremial con nuevas medidas directas si no obtiene “soluciones urgentes y concretas”. El comunicado fue firmado por el Secretariado General Nacional de La Bancaria y por su secretario general, Sergio Palazzo, quien responsabilizó a las autoridades del BCRA y del Banco Hipotecario por un eventual agravamiento del conflicto.