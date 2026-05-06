El dólar blue retrocedió y tocó mínimos de casi un mes

El billete paralelo bajó $15 y dejó atrás la suba mensual acumulada. La brecha con el tipo de cambio oficial descendió a menos de 1%.

El dólar blue tuvo su primera baja en lo que va del mes.

El dólar blue bajó $15 y cerró a $1.380 para la compra y a $1.400 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . El tipo de cambio paralelo tocó mínimos de casi un mes , ya que para ubicar un valor más bajo hay que remontarse al pasado 10 de abril.

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Así, el billete paralelo anotó su primera baja en lo que va de mayo y borró de un plumazo la suba mensual acumulada de $15 . En tanto, la brecha con el oficial en el segmento mayorista alcanzó el 0,9%.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.388 para la venta .

El dólar CCL cerró a $1.484,29 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 6,8% .

El dólar MEP cerró a $1.427,88 y la brecha con el dólar oficial es ahora de 2,7% .

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 6 de mayo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.833.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 6 de mayo

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.465,63, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 6 de mayo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s81.434,31, según Binance.