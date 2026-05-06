El dólar blue bajó $15 y cerró a $1.380 para la compra y a $1.400 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. El tipo de cambio paralelo tocó mínimos de casi un mes, ya que para ubicar un valor más bajo hay que remontarse al pasado 10 de abril.
El dólar blue retrocedió y tocó mínimos de casi un mes
El billete paralelo bajó $15 y dejó atrás la suba mensual acumulada. La brecha con el tipo de cambio oficial descendió a menos de 1%.
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Así, el billete paralelo anotó su primera baja en lo que va de mayo y borró de un plumazo la suba mensual acumulada de $15. En tanto, la brecha con el oficial en el segmento mayorista alcanzó el 0,9%.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, miércoles 6 de mayo
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.388 para la venta.
Valor del CCL hoy, miércoles 6 de mayo
El dólar CCL cerró a $1.484,29 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 6,8%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 6 de mayo
El dólar MEP cerró a $1.427,88 y la brecha con el dólar oficial es ahora de 2,7%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 6 de mayo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.833.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 6 de mayo
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.465,63, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 6 de mayo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s81.434,31, según Binance.
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