CABA reduce el Impuesto a las Patentes en 2027 y amplía la exención: qué autos dejarán de pagar

El 50% del parque automotor pagará menos y otro 10% quedará exento por antigüedad.

La medida alcanzará a 1,63 millones de vehículos y contempla rebajas de hasta 49% en algunos modelos.

La Ciudad de Buenos Aires anunció una reducción del Impuesto a las Patentes para 2027 . Según informó el Gobierno porteño, ningún vehículo pagará más que en 2026 y seis de cada diez autos tendrán algún tipo de alivio fiscal.

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La medida alcanzará a 1,63 millones de vehículos y estará incluida en el proyecto de Presupuesto 2027 que el Ejecutivo porteño prevé presentar en la Legislatura el miércoles 30 de septiembre.

El esquema contempla una reducción de las alícuotas en todos los tramos. De acuerdo con los datos oficiales, 824.000 vehículos, el 50% del parque automotor, pagarán menos que este año, mientras que otros 654.000, equivalentes al 40%, mantendrán el mismo monto .

La principal novedad será la ampliación del beneficio por antigüedad. La exención alcanzará a los vehículos de 20 años o más , cuando hasta ahora el límite estaba establecido en 25 años.

Como consecuencia, 152.000 vehículos dejarán de pagar Patentes desde 2027 , equivalentes al 10% del parque automotor porteño.

Así, la distribución del impuesto para el próximo año quedará de la siguiente manera:

50%: 824.000 vehículos pagarán menos.

824.000 vehículos pagarán menos. 40%: 654.000 vehículos pagarán exactamente lo mismo que en 2026.

654.000 vehículos pagarán exactamente lo mismo que en 2026. 10%: 152.000 vehículos quedarán exentos por antigüedad.

Cuánto pagarán algunos autos en 2027

El Gobierno porteño difundió ejemplos concretos para mostrar el impacto de la reducción:

Cómo quedan las patentes de acuerdo a los cambios de CABA para 2027.

Los valores corresponden a la boleta bimestral, según los ejemplos proporcionados por la administración porteña.

Qué pasa con los autos eléctricos e híbridos

Los vehículos eléctricos continuarán exentos del pago de Patentes en la Ciudad, de acuerdo con el esquema anunciado. En el caso de los híbridos, se mantendrá el régimen vigente: tendrán exención total durante los primeros dos años. A partir del tercer año comenzarán a pagar progresivamente, hasta alcanzar el total del impuesto desde el sexto año.

Las otras medidas de alivio fiscal

La reducción de Patentes forma parte de un paquete de medidas tributarias que el Gobierno porteño busca incorporar al Presupuesto 2027. Entre ellas figura el regreso de la exención del ABL para hoteles, restaurantes y librerías durante el primer semestre.

También se anunció una exención de la Contribución por Publicidad para miles de PyMEs porteñas y una reducción del 30% en la plusvalía, con el objetivo declarado de incentivar la construcción, la inversión y el empleo.

Desde 2024, la Ciudad también eliminó Ingresos Brutos para 140.000 trabajadores independientes, eliminó Sellos al financiamiento del saldo de tarjetas de crédito y amplió beneficios sobre el ABL para determinados jubilados, pensionados, clubes de barrio y entidades deportivas sin fines de lucro.

Las claves de la reducción de Patentes en CABA