El dólar en el mundo llega a su récord en dos meses, mientras los mercados aguardan por suba de tasas

El índice del dólar que mide la moneda estadounidense frente a seis divisas competidoras subió 0,16% y se sitúo en 100,71, alcanzando máximos en los últimos 60 días. Los detalles, en la nota.

Dólar en el mundo alcanzó su nivel más alto en dos meses por alza esperada de tasas de interés.

El dólar llega este miércoles a su nivel más alto en los últimos dos meses ante las perspectivas de aumentos de las tasas de interés a corto plazo , aunque el retroceso de los precios del petróleo podría alterar las estimaciones de inflación y política monetaria a nivel global.

El índice del dólar, que mide la moneda estadounidense frente a seis divisas competidoras, subía un 0,16% hasta situarse en 100,71 . Por otro lado, el euro caía hasta su nivel más bajo desde finales de julio y se situaba en u$s1,14.

En los últimos días y semanas hubo una avalancha de subas de tasas y un aumento de la retórica agresiva de los principales bancos centrales , que acapararon el protagonismo en los mercados, mientras que el conflicto bélico en Medio Oriente entre EEUU e Irán impulsa al alza los precios del petróleo y aviva los temores inflacionarios.

En ese marco, los inversores anticipan ahora nuevas medidas más duras por parte de los bancos centrales, y los responsables de la Reserva Federal destacaron la posibilidad de nuevas subas si la inflación no cede.

Kieran Williams, responsable de divisas para Asia en Intouch Capital Markets, indicó que "el apoyo que el dólar recibe de las tasas de interés parece duradero, pero los futuros ya descuentan un endurecimiento mayor que las propias previsiones de la Fed, por lo que el dólar necesita ahora que los datos lo confirmen ".

En ese marco, los inversores anticipan ahora nuevas medidas más duras por parte de los bancos centrales, y los responsables de la Reserva Federal destacaron la posibilidad de nuevas subas si la inflación no cede.

Williams agregó que "el respaldo del petróleo es más débil, con el Brent en su mínimo de dos semanas tras las noticias sobre la reapertura del (estrecho de) Ormuz", refiriéndose a que Irán planteó la posibilidad de reabrir esta vía navegable de crucial relevancia estratégica.

El petróleo y la guerra entre EEUU e Irán

Los mercados petroleros continúan en el foco, con los futuros del crudo Brent descendiendo hasta los u$s98,46 por barril ante la esperanza de que la diplomacia en la Asamblea General de la ONU pueda allanar el camino para una tregua en la guerra de Medio Oriente, la cuál ya lleva siete meses.

El petróleo Brent cayó durante seis jornadas consecutivas por menores temores sobre el suministro y avances en el conflicto, aunque mantiene un alza acumulada del 37% desde fines de febrero.

Petróleo: El Brent retrocedió por esperanzas diplomáticas en la ONU sobre el conflicto.

Donald Trump advirtió de que podría aniquilar a Irán si no se alcanza un acuerdo para poner fin a la guerra, pero también sugirió que podría alcanzarse pronto un acuerdo gracias a los esfuerzos diplomáticos en la ONU.

"La buena noticia es que los precios del petróleo se han moderado ligeramente desde los máximos, pero el camino a seguir sigue sin estar claro dada la falta de claridad en torno a una posible resolución del conflicto", señaló Michael Wan, analista de divisas de MUFG.

Los inversores también esperan una reunión de alto voltaje político entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, mientras ambos líderes buscan la estabilidad en una relación sometida a presión por cuestiones de gran magnitud.