Organizaciones ratificaron la fecha de la Marcha del Orgullo y aseguran que "no pueden impedir" la manifestación

María Rachid desmintió a Jorge Macri y aseguró que las organizaciones no acordaron con el Gobierno porteño modificar la fecha.

La fecha de la movilización fue definida en diciembre de 2025 y los permisos fueron solicitados en marzo.

María Rachid, presidenta de la Federación Argentina LGBT , aseguró que la Marcha del Orgullo se realizará en la Ciudad de Buenos Aires pese a las restricciones dispuestas por el Gobierno porteño ante la llegada del papa León XIV y sostuvo que las organizaciones que preparan la movilización no acordaron modificar la fecha prevista.

Rachid rechazó que exista un entendimiento para postergar la convocatoria y desmintió que las organizaciones hayan acordado un cambio con el Ejecutivo porteño: “Las organizaciones que conforman la organización de la marcha no acordaron nada con el Gobierno de la Ciudad”, afirmó.

En diálogo con Total Normalidad, programa conducido por Nicolás Fiorentino de 7 a 10 por Futurock, la dirigente explicó que existe comunicación con las autoridades porteñas, pero que hasta el último encuentro no se había definido ninguna modificación: “Hay diálogo con el GCBA, no sabemos con qué organizaciones hablaron. Hasta la última reunión, no había cambiado nada”, sostuvo.

Rachid remarcó que la organización de la movilización comenzó con varios meses de anticipación y señaló que la fecha fue establecida en diciembre de 2025 y los permisos fueron solicitados en marzo . Según afirmó, la magnitud del evento hace difícil modificar el cronograma a pocos días de su realización.

María Rachid aseguró que las organizaciones no acordaron con el Gobierno porteño postergar la Marcha del Orgullo.

“Vienen 2 millones de personas, gente de otros países, es una de las marchas más grandes del mundo y el gobierno de la ciudad no lo dimensiona”, manifestó. Además, señaló que hay organizaciones que ya organizaron sus viajes a Buenos Aires : “Hay hasta organizaciones católicas que tienen pasajes comprados para venir a la marcha y a ver al Papa”.

La dirigente también cuestionó los argumentos para modificar la fecha ante la visita papal: “No es un capricho lo que estamos planteando. El Papa llega al día siguiente de la marcha y el primer evento grande es dos días después. Yo creo que no quieren darle el lugar a la marcha”, afirmó.

En ese sentido, recordó que en otras oportunidades se modificaron horarios por cuestiones operativas, aunque no la fecha: “Hemos cambiado el horario de la marcha por motivos de logística y de seguridad ante un partido de Boca, pero nunca postergamos la marcha”, explicó.

La dirigente afirmó que existe un sector del Gobierno de la Ciudad con “animosidad” contra la movilización.

Las críticas a la resolución del Gobierno porteño

Otro punto del conflicto es la resolución del GCBA que prohíbe eventos masivos durante el operativo vinculado con la visita del pontífice. Para Rachid, la disposición podría afectar elementos de la organización, aunque no impedir la movilización.

“La resolución que firmó el GCBA para prohibir los eventos masivos no nos cambia, entendemos que pueda impedir que haya escenarios o que circulen los camiones, pero no puede impedir una manifestación popular”, sostuvo. Y sentenció: “Tendremos una manifestación distinta, pero no pueden impedir que se haga”.

Rachid calificó además la medida como “un error político muy grande” y cuestionó su redacción. “Dice que están prohibidos los eventos públicos y las diversiones. Prohibieron las diversiones”, ironizó.

Según relató, las organizaciones tampoco recibieron una explicación definitiva sobre el motivo de la eventual postergación: “En su momento nos dijeron que era un pedido del Vaticano, nosotros fuimos a hablar y ellos salieron a decir que no había sido un pedido de ellos. Nación también aclaró que tenían todo contemplado. Cada vez entendemos menos”, expresó.

Finalmente, Rachid sostuvo que existe “un sector del GCBA con una animosidad en contra de la marcha” y mencionó cuestionamientos de la vicejefa de Gobierno y la falta de reuniones con la ministra de Cultura: “Hay un sector de la ciudad que está empujando todo esto”, concluyó.