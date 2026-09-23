CABA anuncia una fuerte baja de Impuesto a las Patentes: cuánto pagarán los autos en 2027 + Agregar ámbito en









El Gobierno porteño anunció una histórica reducción de alícuotas que beneficiará a la clase media y ampliará la exención a vehículos con más de 20 años de antigüedad.

La Ciudad aplica una importante rebaja en el pago de patentes

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció una baja sin precedentes en el impuesto a las Patentes. La medida, que estará incluida en el Proyecto de Presupuesto que ingresará a la Legislatura el próximo 30 de octubre, garantiza que ningún propietario pagará un monto superior al de este año durante el ejercicio 2027.

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"Vamos a hacer una baja histórica de Patentes para la clase media. En 2027, en la Ciudad nadie va a pagar más de patente que este año. Nadie. Y de 1.630.000 autos, 6 de cada 10 van a pagar menos. Y el resto van a pagar exactamente lo mismo que ahora. Ni un peso más", afirmó Macri junto a los miembros de su gabinete.

La iniciativa contempla una reducción de alícuotas en todos los tramos del esquema gradual. De este modo, la distribución del beneficio impositivo sobre el parque automotor de la Capital Federal quedará configurada en tres grupos clave:

Baja directa de la cuota: el 50% del parque automotor (824.000 vehículos) abonará un monto menor al registrado durante el presente año.

Congelamiento de la tarifa: el 40% del padrón (654.000 vehículos) pagará exactamente el mismo valor que en 2026.

Exención total por antigüedad: el 10% restante (152.000 vehículos) dejará de pagar el tributo, ya que la exención por antigüedad se extenderá a unidades de entre 20 y 25 años. Ajuste de la estructura pública y ejemplos concretos del impacto en el bolsillo Desde la administración de la Ciudad explicaron que el alivio fiscal es el resultado directo del proceso de desregulación y recortes del gasto estatal iniciado en diciembre de 2023. Entre las medidas implementadas destacan la reducción del 15% de la planta administrativa (8.954 cargos menos), la eliminación de 359 cargos gerenciales, el cierre de fideicomisos ineficientes y un ahorro anual de $16.000 millones tras la baja de comedores irregulares.

"Podemos bajar las Patentes porque desde el primer día hicimos lo que había que hacer: bajamos el gasto político, achicamos estructuras y cortamos gastos inútiles. La eficiencia del Estado es un deber moral con la clase media que trabaja", enfatizó el mandatario porteño.

Casos prácticos y el esquema para vehículos sustentables La reducción en las boletas bimestrales mostrará diferencias significativas según el modelo y el año del vehículo: Renault Kwid (2025): Pasará de pagar $134.300 a $72.000 por boleta (una rebaja del 46%).

Peugeot 208 (2023): Su cuota bimestral caerá de $136.500 a $87.800 (un ahorro del 35%).

Fiat Cronos (2020): Descenderá de $110.900 a $56.800 por liquidación (49% de reducción).

Volkswagen Gol (2014): Mantendrá su valor congelado en $17.600 por boleta.

Chevrolet Corsa (2006): Quedará totalmente exento del pago al superar los 20 años de antigüedad. En el caso de las tecnologías limpias, las unidades 100% eléctricas mantendrán la exención total del tributo. Por su parte, los modelos híbridos conservarán el beneficio de no pagar durante los primeros dos años, iniciando un esquema de cobro progresivo a partir del tercer año hasta alcanzar el 100% de la cuota al sexto año de uso.