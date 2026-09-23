ANSES aumenta jubilaciones, AUH y pensiones en octubre: cuánto suben y cuál será el haber mínimo

La actualización sigue el último dato de inflación y alcanza a pensiones, PUAM, PBU y asignaciones familiares. Todavía falta que se oficialice el bono extraordinario para los jubilados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispuso un nuevo incremento para jubilaciones, pensiones y asignaciones, que se verá reflejado en los haberes de octubre. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 284/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, que establece una suba del 1,66%, en sintonía con la última medición de la inflación .

Con este ajuste, el haber mínimo garantizado pasará a ser de $435.748,51 , mientras que el máximo se ubicará en $2.932.174,85. La actualización alcanza a jubilaciones y pensiones, a la Prestación Básica Universal (PBU) y a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

En el caso de la PUAM, el monto de octubre quedará en $348.598,81. Este beneficio, previsto en la Ley 27.260, está destinado a personas de 65 años o más que no cumplen con los requisitos para acceder a una jubilación ordinaria. La PBU, por su parte, se fijó en $199.335,05. Se trata de un componente que interviene en el cálculo de ciertas jubilaciones del régimen general y cuya actualización está entre las facultades que la normativa vigente le asigna a ANSES.

La resolución también modifica las remuneraciones imponibles, que determinan los aportes al sistema de seguridad social. A partir del período devengado octubre, la base mínima será de $146.759,98 y la máxima llegará a $4.769.631,49. Resta todavía que el Gobierno oficialice el bono previsional extraordinario de $70.000 , que se abona desde 2024.

En paralelo, a través de la Resolución 283/2026, el organismo estableció que los topes y rangos de ingresos del grupo familiar, así como los montos de las asignaciones familiares, también se incrementarán un 1,66%. Así, quedarán excluidos del cobro de asignaciones familiares quienes perciban ingresos superiores a $3.209.863 .

Para los trabajadores en relación de dependencia registrados y los titulares de la Ley de Riesgos del Trabajo, la asignación por hijo será de $78.304 para un ingreso del grupo familiar (IGF) de hasta $1.212.301. En el tramo de $1.212.301 a $1.777.957 será de $52.821, entre $1.777.957 y $2.052.708 bajará a $31.949, y entre $2.052.708 y $6.419.726 será de $16.487. En la zona 1, los valores serán de $78.304, $69.759, $62.877 y $32.231, respectivamente, mientras que en las zonas 3 y 4 llegarán hasta $168.837. Los montos de la asignación prenatal replican exactamente los de la asignación por hijo, tanto en el valor general como en la zona 1.

La asignación por hijo con discapacidad será de $254.943 para ingresos de hasta $1.212.301, de $180.358 en el tramo de $1.212.301 a $1.777.957 y de $113.829 para ingresos superiores. En la zona 1, esos valores serán de $254.943, $245.921 y $236.773.

Entre las asignaciones de pago único, la de nacimiento será de $91.273, la de adopción de $545.685 y la de matrimonio de $136.662. La ayuda escolar anual, tanto la general como la correspondiente a hijos con discapacidad, será de $55.672, y de $74.257 en la zona 1. La asignación por cónyuge quedará en $18.691 y en $37.079 en la zona 1.

En cuanto a la Asignación Universal para Protección Social, la asignación por hijo y por embarazo será de $156.588, y de $203.565 en la zona 1. La asignación por hijo con discapacidad ascenderá a $509.863, y a $662.822 en la zona 1. Los montos por nacimiento ($91.273), adopción ($545.685) y ayuda escolar anual ($55.672, incluida la de hijo con discapacidad) serán iguales para el valor general y para la zona 1.

La zona 1 abarca las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires. Las zonas 3 y 4 comprenden sectores específicos de provincias como Santa Cruz, Tierra del Fuego, Catamarca, Jujuy, Salta y otras áreas fijadas por la normativa. Estas diferencias buscan adecuar los montos a las condiciones económicas y sociales de cada región.