Morgan Stanley reveló cuáles son los sectores más recomendados para aprovechar las ganancias en Wall Street

El banco de inversión ve oportunidades más allá de las grandes tecnológicas y favorece compañías de calidad, empresas que incorporan inteligencia artificial, financieras de gran capitalización y firmas de consumo discrecional.

Morgan Stanley considera que las oportunidades de inversión en Wall Street comienzan a extenderse más allá de las grandes compañías tecnológicas . Ante una mejora generalizada de las ganancias corporativas, el banco favorece las acciones de calidad, las empresas que están incorporando inteligencia artificial a sus negocios, las financieras de gran capitalización y las compañías de consumo discrecional.

La visión surge de un análisis elaborado por los estrategas de Morgan Stanley liderados por Michael Wilson, quienes destacan que los inversores se volvieron más selectivos a la hora de premiar los balances corporativos. Ya no alcanza únicamente con mostrar un crecimiento de las ganancias: la generación de flujo de caja y la eficiencia operativa adquirieron mayor relevancia para las valuaciones.

El escenario se apoya en una temporada de balances que mostró una fortaleza más extendida dentro del mercado estadounidense. Cerca del 87% de las compañías del S&P 500 superó las expectativas de ganancias durante el segundo trimestre, frente al 82% registrado en los tres meses anteriores.

Al mismo tiempo, la amplitud de las revisiones de ganancias se recuperó hasta el 23% y el 76% de los grupos industriales presenta revisiones positivas , ambos indicadores cerca de sus máximos del ciclo.

"El punto clave es que la fortaleza de las ganancias ya no está limitada a un grupo reducido de acciones de megacapitalización", señalaron los estrategas.

Qué acciones recomienda Morgan Stanley

En este escenario, el banco identifica distintos grupos de acciones con potencial. Uno de los principales criterios es la calidad de las compañías, especialmente aquellas capaces de combinar un crecimiento sostenido de sus resultados con una sólida generación de efectivo.

El mercado comenzó a diferenciar con mayor intensidad entre aquellas empresas que simplemente mejoran sus previsiones de ganancias y las que, además, consiguen transformar esos resultados en flujo de caja.

Según Morgan Stanley, la compañía mediana del S&P 500 que recibió revisiones al alza tanto para su ganancia por acción (EPS) de 2026 como para su flujo de efectivo libre superó al mercado en 1,6% en términos relativos después de presentar sus resultados.

Por el contrario, las compañías que recibieron mejoras en sus estimaciones de EPS pero sufrieron revisiones negativas de su flujo de efectivo libre tuvieron un desempeño relativo 0,2% inferior.

Para los estrategas, esta diferencia demuestra que el crecimiento de las ganancias por sí solo resulta cada vez menos suficiente. Los inversores están asignando una mayor valoración a la sustentabilidad de los resultados, la generación de efectivo y la eficiencia de las operaciones.

Morgan Stanley señala sectores con buen potencial, además de las tecnológicas Depositphotos

Inteligencia artificial: la apuesta se amplía más allá de las tecnológicas

La inteligencia artificial continúa ocupando un lugar central dentro de la estrategia de Morgan Stanley, aunque el banco plantea una mirada que va más allá de las empresas que fabrican chips o proveen infraestructura para desarrollar esta tecnología.

El banco destaca especialmente a las compañías que están adoptando IA dentro de sus propios negocios para mejorar la productividad, reducir costos y hacer más eficientes sus operaciones.

La selección de empresas adoptantes de inteligencia artificial elaborada por Morgan Stanley continuó superando al mercado general. Hacia adelante, el banco considera que la capacidad de convertir el uso de esta tecnología en beneficios financieros concretos y medibles podría convertirse en uno de los principales factores de diferenciación entre las compañías.

Dentro del sector tecnológico, Morgan Stanley mantiene una preferencia específica: los hyperscalers presentan una relación riesgo-retorno más atractiva que las compañías de semiconductores para un horizonte de inversión de varios meses.

Los hyperscalers son las grandes compañías tecnológicas que operan enormes infraestructuras de computación en la nube y centros de datos, y que se encuentran entre los principales protagonistas de las inversiones vinculadas con inteligencia artificial.

El banco no descarta que las acciones de semiconductores puedan continuar avanzando tácticamente después de la reciente pérdida de momentum. Sin embargo, considera que los hyperscalers cuentan con negocios principales más resistentes, valuaciones relativas atractivas y un potencial todavía subestimado asociado al retorno de las inversiones en inteligencia artificial y su adopción.

Las acciones financieras, entre las favoritas

Otro de los sectores preferidos por Morgan Stanley es el financiero, donde mantiene una posición sobreponderada y privilegia especialmente a las compañías de gran capitalización.

Dentro de este universo, el banco destaca particularmente a las aseguradoras y las empresas vinculadas con los mercados de capitales.

La mejora de las revisiones de ganancias respalda esta posición. A su vez, una curva de rendimientos más pronunciada podría favorecer al sector, aunque el comportamiento de las tasas de interés de largo plazo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo.

Consumo discrecional también gana atractivo

Las acciones de consumo discrecional completan otro de los grupos favorecidos por Morgan Stanley. El banco detecta señales de un posible desplazamiento del gasto de los hogares desde los servicios hacia los bienes. A esto se suma una mejora de las tendencias de precios y una recuperación de las revisiones de ganancias dentro del sector.

La combinación de estos factores podría permitir que las acciones de consumo discrecional recuperen parte del terreno perdido frente al resto del mercado.

La ampliación de las oportunidades no se limita a las principales compañías del S&P 500. Morgan Stanley también observa señales positivas entre un universo más amplio de empresas estadounidenses. El crecimiento mediano de las ganancias de las compañías del Russell 3000 se aceleró hasta el 15%, el ritmo más elevado desde 2021. En paralelo, el crecimiento mediano de las ventas se encuentra alrededor del 8%, cerca de su mayor nivel desde 2023.

Para Morgan Stanley, estos números son relevantes porque muestran que la mejora de los resultados cuenta cada vez más con el respaldo de un crecimiento genuino de los ingresos, y no solamente con recortes de costos o con el desempeño extraordinario de un reducido grupo de gigantes tecnológicos.

El principal riesgo para las acciones de Wall Street

Pese al panorama favorable, Morgan Stanley identifica dos amenazas de corto plazo para las acciones estadounidenses: los rendimientos de los bonos del Tesoro de largo plazo y el precio del petróleo.

Los rendimientos de los Treasuries a dos años retrocedieron desde los máximos registrados a fines de julio, lo que contribuyó a una mayor pendiente de la curva. Sin embargo, una suba rápida de las tasas de largo plazo podría cambiar el escenario para la renta variable.

Un movimiento de este tipo, ya sea provocado por mayores expectativas de inflación, una suba de las tasas reales o una combinación de ambos factores, elevaría el costo de financiamiento de las empresas y podría ejercer presión sobre las valuaciones bursátiles.