El plazo fijo, cada vez más cuestionado: todo lo que tenés que saber sobre esta herramienta

El rendimiento depende de la entidad elegida, el canal utilizado y el plazo acordado al momento de constituir la colocación.

Las tasas de los depósitos en pesos muestran diferencias importantes entre entidades y obligan a comparar antes de inmovilizar los ahorros.

El plazo fijo tradicional sigue siendo una de las alternativas más conocidas entre quienes buscan invertir sus ahorros y obtener un rendimiento de manera segura y sencilla . Durante agosto, las diferencias entre las tasas que ofrecen los bancos volvieron a poner el foco sobre una cuestión fundamental: no todas las entidades pagan lo mismo por el mismo tipo de depósito.

Frente a este escenario, antes de constituir un depósito no alcanza con mirar cuánto ofrece el banco donde una persona ya tiene una cuenta . También conviene revisar el mercado , observar la Tasa Nominal Anual (TNA), conocer las condiciones de cancelación y tener claro durante cuánto tiempo se podrá prescindir del dinero.

Un plazo fijo es una operación mediante la cual una persona deposita una determinada cantidad de dinero en una entidad financiera durante un período establecido. A cambio de mantener esos fondos inmovilizados hasta el vencimiento, el banco paga intereses .

El mecanismo es simple: el ahorrista elige cuánto dinero quiere colocar y durante cuánto tiempo . Una vez confirmada la operación, recibe una tasa determinada para ese depósito. Al llegar la fecha de vencimiento, recupera el capital original más los intereses correspondientes.

La característica principal del instrumento es, justamente, la inmovilización . Una vez constituido un plazo fijo tradicional, el dinero no puede retirarse antes de la fecha de vencimiento. Por eso, la primera pregunta que debería hacerse una persona antes de invertir no es cuánto paga el banco, sino si va a necesitar ese dinero durante el período elegido.

Por otro lado, la TNA es el indicador que usan las entidades para expresar el rendimiento anual de la operación. Sin embargo, una TNA del 20%, por ejemplo, no significa que un depósito de 30 días vaya a generar un 20% de ganancia. Para calcular el rendimiento de un período corto hay que considerar la cantidad de días durante los cuales permanece depositado el dinero.

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¿Me sirve el plazo fijo?

Antes de elegir esta herramienta de inversión, hay que repasar un par de puntos centrales. La conveniencia del plazo fijo depende, principalmente, del objetivo del ahorrista. No es lo mismo invertir un dinero que se va a necesitar dentro de un mes que reservar fondos para un período de varios meses.

Uno de sus principales atractivos del plazo fijo es la previsibilidad. Cuando se constituye el depósito, el ahorrista conoce la tasa correspondiente a esa operación y sabe que, si mantiene el dinero hasta el vencimiento, recibe el capital más los intereses pactados. Eso lo diferencia de alternativas cuyo rendimiento puede modificarse diariamente.

La contracara es la falta de liquidez. El dinero queda comprometido durante el plazo acordado y, por eso, no se recomienda destinar para esta inversión fondos destinados a gastos diarios, alquiler, servicios, cuotas o cualquier otro compromiso que pueda aparecer antes del vencimiento.

También hay que tener en cuenta la inflación. Una tasa positiva no significa necesariamente que el ahorrista haya ganado poder adquisitivo. Para determinar el rendimiento real es necesario comparar la rentabilidad obtenida con la evolución de los precios durante el mismo período. Si la inflación supera el rendimiento del depósito, el capital aumenta, pero pierde capacidad de compra.

Las tasas que ofrecen los principales bancos

Los datos relevados para depósitos online a 30 días muestran diferencias importantes entre las principales entidades. Para clientes, las tasas nominales anuales son las siguientes:

Banco Provincia: 19,50%

19,50% Banco Nación: 19%

19% Banco Macro: 18,50%

18,50% BBVA: 18,25%

18,25% ICBC: 17,70%

17,70% Banco Galicia: 17,50%

17,50% Banco Credicoop: 17,50%

17,50% Banco Ciudad: 17%

17% Banco Santander: 16%

16% Banco Patagonia: 16%

El plazo fijo sigue teniendo una ventaja concreta: permite conocer de antemano las condiciones del depósito, cuánto va a ganar y mantiene el dinero fuera del circuito de gastos durante un tiempo. Pero esa previsibilidad tiene un costo: la falta de liquidez y la posibilidad de que aparezca una alternativa más rentable mientras el dinero permanece inmovilizado.