¿Conviene cambiar tus dólares?: cuánto cuesta vacacionar en Brasil para una familia tipo en 2026 + Seguir en









Con el dólar como referencia, Brasil se vuelve una opción tentadora para las familias que buscan precios más accesibles y un verano lleno de playa y descanso.

Un verano que se proyecta entre arena, sol y rutas abiertas marca el pulso de un destino que vuelve a seducir a quienes buscan descanso sin sorpresas. Foto: Shutterstock

El valor del dólar volvió a instalar la discusión sobre si es más conveniente viajar al exterior que vacacionar dentro del país. En ese escenario, Brasil reaparece como uno de los destinos más buscados por las familias argentinas, gracias a precios competitivos, opciones variadas y una temporada que promete fuerte movimiento turístico.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Para una familia tipo, la planificación financiera del viaje es clave: entre vuelos, alojamiento y gastos diarios, las diferencias de costos pueden ser significativas según la fecha, la ciudad elegida y el nivel de confort deseado. Con el real estable y un tipo de cambio que favorece el gasto en destino, Brasil se consolida como una alternativa atractiva para el verano 2026.

D33LHKTLSREZ7GBCYB3UZOWZWQ Entre números y planes familiares, la proyección de costos revela cómo cada viaje a Brasil se arma combinando expectativas, presupuesto y ganas de verano. Foto: Giordano Cipriani Cuánto tiene que invertir una familia de cuatro para veranear en Brasil Los paquetes completos para una semana de vacaciones muestran una amplia brecha entre opciones económicas y propuestas más confortables. Para una familia tipo de cuatro integrantes, los valores parten de alrededor de 1,3 millones de pesos (950 dólares aproximadamente) para alternativas básicas que incluyen vuelos y alojamiento en hospedajes modestos.

En niveles intermedios, los paquetes ascienden a cifras cercanas a los 5 millones de pesos (3400 dólares), contemplando hoteles de tres estrellas, mejor ubicación y servicios adicionales. La diferencia principal radica en la categoría del alojamiento y en la flexibilidad de la aerolínea al momento de elegir equipaje o asientos.

En las opciones más completas, los precios pueden superar los 6 millones de pesos (4100 dólares), especialmente en ciudades de alta demanda como Río de Janeiro o en resorts con servicios incluidos. En estos casos, la comodidad y la infraestructura suelen sumar un valor diferencial apreciado por las familias.

A esta estructura se agregan los gastos diarios, que varían según el estilo de viaje. Mientras que comidas sencillas, transporte local y actividades económicas representan un presupuesto moderado, las salidas turísticas, restaurantes y excursiones incrementan el gasto total, algo habitual en destinos de playa. Las playas más elegidas por los argentinos Entre los destinos favoritos se destacan Río de Janeiro, Florianópolis, Arraial do Cabo, Búzios e Ilha Grande, todos con buena infraestructura, variadas actividades y opciones gastronómicas accesibles. Estas ciudades concentran gran parte del flujo turístico argentino durante el verano. También crece el interés por playas menos concurridas como Maceió, Praia da Pipa o Morro de São Paulo, elegidas por quienes buscan tranquilidad, paisajes naturales y un ambiente más relajado. Estas alternativas suelen ofrecer un costo competitivo y una experiencia distinta fuera de los centros turísticos tradicionales.

Temas Dólar