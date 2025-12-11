Deuda en pesos: Economía colocó $21,3 billones, renovó todos los vencimientos y logró bajar las tasas

La operatoria en pesos se llevó a cabo en un contexto de incremento de demanda de dinero como ocurre en diciembre. No obstante la Secretaría de Finanzas decidió tomar todo lo que pudo, en una jornada que marcó un dato malo sobre la inflación.

La Secretaria de Finanzas an unció la colocación de bonos de deuda en pesos por un total de $21,3 billones, cifra que explica un nivel de refinanciamiento respecto de los títulos que vencen en diciembre del 102,01%, en lo que es el único llamado del mes y último del 2025 con lo cual concluyó el programa financiero del actual ejercicio.

"La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy a djudicó un total de $21,27 billones habiendo recibido ofertas por un total de $23,37 billones. Esto significa un rollover de 102,01% sobre los vencimientos del día de la fecha", informó el Ministerio de Economía.

En la previa se estimaba que en manos de privados había unos $13 billones de acuerdo con estimaciones de sociedades de bolsa. Más allá de eso, el punto es que en diciembre sube la demanda de dinero como consecuencia del pago de aguinaldos. En ese contexto, s orprendió el alto nivel de dinero captado desde el gobierno. La explicación estaría en que la cuenta de pesos del Tesoro en el Banco Central tenía apenas unos $3,4 billones, lo que considera un nivel bajo.

Pero más allá de ello, a pesar de que el gobierno siguió con la caída de las tasas de interés, al retirar tantos pesos se estaría resecando nuevamente la plaza en una jornada en que se supo que la inflación minorista de noviembre saltó al 2,5%, por encima de las estimaciones de los privados, lo que indica una aceleración de los precios.

LECAP/BONCAP a:

17/4/26 (S17A6) $2,72 billones a 2,40% TEM, 32,92% TIREA.

29/5/26 (S29Y6) $2,49 billones a 2,32% TEM, 31,62% TIREA.

30/11/26 (S30N6) $1,40 billones a 2,30% TEM, 31,37% TIREA.

31/5/27 (T31Y7) $1,35 billones a 2,40% TEM, 32,92% TIREA.

CER a:

29/05/26 (X29Y6) – $1,14 billones a 6,33% TIREA

30/11/26 (X30N6) - $3,14 billones a 7,28% TIREA

31/05/27 (TZXY7) – $2,81 billones a 8,14% TIREA

30/06/28 (TZX28) – $3,61 billones a 8,88% TIREA

TAMAR a:

31/08/26 (M31G6) $2,54 billones con un margen de 4,43%.

Dólar Linked a:

30/4/26 (D30A6) – $0,05 billones a 2,72%.

Finanzas señaló que "el resultado de hoy se enmarca en un contexto de alta demanda de dinero por la estacionalidad de fin de año, lo cual generaba cierta incertidumbre del mercado respecto a la capacidad de refinanciar la totalidad de los vencimientos".

"Por ello, el resultado es una nueva demostración de la confianza de los inversores en la capacidad de la administración de continuar generando una mayor estabilidad económica. Al rollover del 102% se le suman algunos datos clave: reducción promedio de alrededor de 20 puntos básicos en TEM para los instrumentos de tasa fija en relación con la última licitación (dos semanas atrás); reducción de 100 puntos básicos en TEA en el instrumento ajustable por inflación con vencimiento en mayo 2026", indicó la dependencia de Ministerio de Economía.

La Secretaría señaló que hubo "más de 3.6 billones de pesos adjudicados en el instrumento ajustable por inflación con vencimiento en junio 2028, a una tasa efectiva inferior al 9% (8,88%); y vida promedio ponderada del conjunto de instrumentos emitidos de 1,2 años, en comparación con un promedio ponderado de 0,6 años en el agregado de las últimas 3 licitaciones".

Auxtin Maquieyra gerente comercial de Sailing Inversiones opinó que "la licitación de hoy dejó una señal positiva para el mercado ya que en pleno tramo final del año, cuando la demanda de pesos suele tensionarse y aumenta la incertidumbre sobre el rollover, el Tesoro consiguió refinanciar holgadamente sus vencimientos con un rollover del 102% y una demanda que superó los $23 billones".

"Más allá de la magnitud adjudicada, el dato relevante es que el mercado convalidó una baja adicional en las tasas de los instrumentos a tasa fija y una mejora en el costo de financiamiento en el tramo CER , lo que sugiere que los inversores perciben un proceso de estabilización más firme. El volumen tomado en el tramo CER largo, con el TZX28 cerrando debajo del 9%, también muestra que empieza a aparecer una mayor disposición a alargar duration. Consideramos que en el futuro las tasas largas reales continuaran en un sendero decreciente", añadió.

Maquieyra agregó que "en conjunto, la licitación confirma que el Tesoro mantiene acceso fluido al mercado local y que la gestión de vencimientos sigue ordenada incluso en semanas de alta sensibilidad por necesidades de liquidez".

"La vida promedio de 1,2 años, casi el doble del promedio reciente, es otro indicio de que el mercado está dispuesto a acompañar la estrategia de normalización y a reducir gradualmente el “cortoplacismo” que predominó en meses previos. Si bien el contexto macro sigue siendo desafiante, el resultado de hoy aporta una señal de continuidad en la reconstrucción de confianza y en la capacidad de financiamiento doméstico", indicó el economista de Sailing Inversiones.