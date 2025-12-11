Las claves de la reforma laboral que busca implementar Javier Milei + Seguir en









Luego de que Milei firmara el proyecto, se espera su tratamiento durante las sesiones extraordinarias. Desde la Casa Rosada buscan la aprobación antes de fin de año.

Entre las claves, está la posibilidad de flexibilizar la contratación e introducir un nuevo sistema de indemnizaciones.

El presidente Javier Milei firmó este jueves el proyecto de reforma laboral que se tratará en el Congreso durante las sesiones extraordinarias. Entre las claves que resumen al documento está la posibilidad de flexibilizar la contratación e introducir un nuevo sistema de indemnizaciones.

Desde la Casa Rosada buscan aprobar la reforma antes de fin de año, tal como anticipó Ámbito. El martes pasado ya se definió la convocatoria a extraordinarias y el oficialismo tiene el objetivo de que la senadora Patricia Bullrich presida la Comisión de Trabajo y Seguridad social de la Cámara Alta.

Noticia en desarrollo.-