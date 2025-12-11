Reforma laboral EN VIVO: Javier Milei regresó de Noruega y envió al proyecto al Senado

Luego de semanas de especulación, el gobierno de Javier Milei finalmente envío el proyecto de reforma laboral al Congreso y el documento ya ingresó a la Cámara alta. El Presidente no perdió tiempo: tan pronto piso suelo argentino en su regreso de Noruega, le puso la estampa al documento que ya ingresó en la Cámara alta.

Así, se espera que el debate legislativo suceda durante las sesiones extraordinarias que tendrán lugar entre el 10 y el 30 de diciembre. Desde la Oficina del Presidente, emitieron un comunicado en el que exigieron "al Honorable Congreso a otorgar un tratamiento rápido y responsable a esta iniciativa, que busca dejar atrás un modelo laboral que ya no responde a la realidad del país y avanzar hacia un sistema que genere más empleo, más oportunidades y mayor libertad para todos los argentinos".