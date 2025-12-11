SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
11 de diciembre 2025 - 11:17

Reforma laboral EN VIVO: Javier Milei regresó de Noruega y envió al proyecto al Senado

El Gobierno busca avanzar en una de los principales reformas de su segunda etapa de gestión.

Por

El Presidente firmó el proyecto de ley que ya ingresó en la Cámara alta. Desde Casa Rosada esperan que el Congreso realice un "tratamiento rápido y responsable".

Luego de semanas de especulación, el gobierno de Javier Milei finalmente envío el proyecto de reforma laboral al Congreso y el documento ya ingresó a la Cámara alta. El Presidente no perdió tiempo: tan pronto piso suelo argentino en su regreso de Noruega, le puso la estampa al documento que ya ingresó en la Cámara alta.

Así, se espera que el debate legislativo suceda durante las sesiones extraordinarias que tendrán lugar entre el 10 y el 30 de diciembre. Desde la Oficina del Presidente, emitieron un comunicado en el que exigieron "al Honorable Congreso a otorgar un tratamiento rápido y responsable a esta iniciativa, que busca dejar atrás un modelo laboral que ya no responde a la realidad del país y avanzar hacia un sistema que genere más empleo, más oportunidades y mayor libertad para todos los argentinos".

El proyecto finalmente fue ajustado antes de ser enviado al Senado, en medio de negociaciones informales con la conducción de la CGT y debates dentro del Gabinete.

Javier Milei firmó la reforma laboral y dejó afuera cambios en las cajas sindicales para descomprimir la tensión con la CGT

Por Cecilia Camarano

CGT azopardo
El Gobierno quit&oacute; un &iacute;tem clave de la reforma laboral en un gui&ntilde;o a la CGT

El Gobierno quitó un ítem clave de la reforma laboral en un guiño a la CGT

El presidente Javier Milei regresó al país y en su primera actividad oficial firmó el proyecto de reforma laboral que será enviado al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias. Como contó Ámbito, el texto fue ajustado en las últimas horas, en medio de negociaciones informales con la conducción de la CGT y de debates dentro del propio Gabinete.

Leé la nota completa

Reforma laboral: Patricia Bullrich adelantó el alcance del proyecto que el oficialismo quiere apurar en el Congreso

1000336550
En la previa de su firma, Bullrich habló del proyecto de reforma laboral.

El Gobierno formalizó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso entre el 10 y el 30 de diciembre, con un listado de seis proyectos que integrarán la agenda legislativa. La decisión quedó oficializada a través del Decreto 865/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Leé la nota completa

Javier Milei firmó el proyecto de reforma laboral y lo envió al Congreso

Firma reforma laboral

El presidente Javier Milei firmó este jueves el proyecto de reforma laboral que el Gobierno envió al Congreso para tratar en sesiones extraordinarias. De este modo, la Casa Rosada avanza con su objetivo de aprobar una serie de reforma antes de fin de año, tal como anticipó Ámbito.

Leé la nota completa

