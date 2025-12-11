Reforma laboral EN VIVO: Javier Milei regresó de Noruega y envió al proyecto al Senado

Luego de semanas de especulación, el gobierno de Javier Milei finalmente envío el proyecto de reforma laboral al Congreso y el documento ya ingresó a la Cámara alta. El Presidente no perdió tiempo: tan pronto piso suelo argentino en su regreso de Noruega, le puso la estampa al documento que ya ingresó en la Cámara alta.
Javier Milei firmó la reforma laboral y dejó afuera cambios en las cajas sindicales para descomprimir la tensión con la CGT
Por Cecilia Camarano
El presidente Javier Milei regresó al país y en su primera actividad oficial firmó el proyecto de reforma laboral que será enviado al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias. Como contó Ámbito, el texto fue ajustado en las últimas horas, en medio de negociaciones informales con la conducción de la CGT y de debates dentro del propio Gabinete.
