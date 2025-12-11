SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

11 de diciembre 2025 - 17:42

El dólar blue encadenó cuatro jornadas sin bajas y volció a cerrar en máximos del mes

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró estable este jueves a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De esta manera, la brecha quedó en 0,9%.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 11 de diciembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar operó a $1.436.

Informate más

El dólar oficial minorista operó a $1.410 para la compra y a $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cotizó a $1.460,45 para la venta.

Valor del CCL hoy, jueves 11 de diciembre

El dólar CCL cotiza a $1.506,38 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,9%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 11 de diciembre

El dólar MEP opera a $1.476,53 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 11 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 11 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.500, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 11 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s90.070, según Binance.

