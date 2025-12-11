Los bonos operan en rojo tras la licitación de deuda en dólares del Tesoro + Seguir en









Los bonos en dólares retroceden tras la histórica licitación del nuevo Bonar 2029N, que si bien reunió fuerte demanda y permitió captar u$s1.000 millones, dejó dudas por la tasa del 9,26%, superior a lo esperado.

Los títulos en dólares cotizan con bajas de hasta 0,2%. Vecteezy

Los bonos en dólares arrancan la jornada con leves retrocesos, tras la primera licitación de deuda en moneda extranjera en ocho años. Aunque en el after market del miércoles se había observado una reacción inicial positiva, ese entusiasmo se moderó rápidamente ante las dudas que generó la TIR del nuevo bono, que se ubicó por encima de lo esperado por el mercado.

Argentina logró captar u$s1.000 millones, con la colocación de un nuevo bono (Bonar 2029N) a cuatro años, emitido bajo legislación local y con un cupón del 6,5%. El rendimiento al precio de corte resultó en una tasa anual de 9,26%, levemente por encima de la que esperaba el equipo económico.

La licitación generó un marcado interés: se recibieron ofertas por más de u$s1.400 millones, provenientes de más de 2.500 inversores, impulsadas, en parte, por incentivos regulatorios decretados en los últimos días.

