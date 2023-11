Cristiano Ratazzi, ex titular de Fiat: "El dólar oficial va a estar más cerca del precio de mercado".

Embed - CRISTIANO RATAZZI está a favor de hacer "pocos ajustes"

Andrés Lerner: ¿Cómo puede impactar la estanflación?

Ratazzi: "A nadie le gusta la inflación, pero el primer periodo puede ser un poco de estanflación, pero esperemos que eso se elimine rápido. Hay maneras más rápida y más lentas. Yo no sé exactamente, cuál va a ser el sistema pero creo que hay que darle un golpe muy fuerte a la inflación y evidentemente no tener más esta payasada de un dólar a $365 que no tiene nada que ver con el dólar real del mercado que está a $920 a $830 el CCL, $840 el MEP. Va a estar más cerca de ese guarismo que es el dólar real, que está payasada que no se sabe para quién, para algunos privilegiados y muy pocos, y que le está haciendo un daño enorme a toda la Argentina".