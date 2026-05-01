Plazo fijo: cuál es la diferencia de ganancia entre el depósito en home banking y sucursal

La diferencia entre constituir esta herramienta en sucursal o de forma electrónica impacta directamente en la ganancia final.

Las tasas digitales suelen ser más altas, debido a que los bancos incentivan el uso online.

El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas más utilizadas por los argentinos para resguardar ahorros en pesos, pero hoy en día aparece un concepto que muchos todavía no consideran: el canal elegido para hacer la inversión puede optimizar o perjudicar la ganancia final.

Actualmente, los bancos ofrecen tasas distintas según si el depósito se realiza en una sucursal física o a través de home banking. Esta diferencia responde a una estrategia del sistema financiero, que busca reducir costos operativos al fomentar el uso de canales digitales.

Durante abril de 2026, las tasas de plazo fijo mostraron una tendencia a la baja y se ubicaron por debajo del 20% anual en la mayoría de los bancos tradicionales. En el caso del Banco Nación, una de las principales referencias del mercado, la Tasa Nominal Anual (TNA) se ubica actualmente en torno al 18,5% para depósitos online , luego de recortes recientes.

Esta brecha tiene impacto directo en la rentabilidad, especialmente a medida que aumenta el monto invertido.

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Por sucursal

Cuando el plazo fijo se realiza de manera presencial en una sucursal bancaria, la tasa ofrecida suele ser más baja. Esto se debe a que:

el banco tiene mayores costos operativos

se requiere atención personalizada

el proceso es menos eficiente en términos de tiempo

Tomando el ejemplo de una inversión de $250.000 a 30 días, con una TNA del 18,00%, la ganancia que obtenemos es de:

$3.698,63

Este rendimiento se calcula en base a la tasa mensual derivada de la TNA y refleja el ingreso bruto que obtiene el ahorrista al finalizar el plazo.

Plazo Fijo Plata

Por home banking

En cambio, cuando el plazo fijo se constituye a través de canales electrónicos, como home banking o apps bancarias, la tasa suele ser más alta. Esto se debe a que el banco reduce costos administrativos al automatizar el proceso.

Para el mismo ejemplo de $250.000 a 30 días, pero con una TNA del 18,50%, la ganancia asciende a:

$3.801,37

La diferencia con la sucursal es de poco más de 100 pesos en solo un mes. Si bien es un monto bajo, se vuelve relevante cuando se invierten sumas mayores y se renueva el plazo fijo durante varios meses. En inversiones más grandes, como las superiores al millón de pesos, la diferencia puede escalar a miles de pesos mensuales.

La brecha entre ambos canales tiene explicación. Desde que el Banco Central eliminó la tasa mínima obligatoria para plazos fijos, cada banco define libremente su política de tasas. De esta manera, las entidades optaron por ofrecer mejores rendimientos en canales digitales para reducir costos operativos, disminuir la carga en sucursales y promover el uso de plataformas online. Esto explica por qué el mismo banco puede pagar más por una inversión hecha desde el celular, que por una realizada en persona.

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Si bien el plazo fijo es una inversión de bajo riesgo, existen algunos aspectos clave a considerar. En primer lugar, la inflación. Si el aumento de precios es mayor que la tasa de interés, el rendimiento real puede ser negativo, incluso si se obtiene una ganancia nominal.

Por otro lado, la liquidez. El dinero queda inmovilizado durante el plazo acordado, generalmente 30 días, sin posibilidad de retirarlo anticipadamente en un plazo fijo tradicional. También es importante evaluar alternativas, como plazos fijos UVA o fondos comunes de inversión, que pueden ofrecer mejores rendimientos.