Para un frigorífico tradicional "el precio de la carne llegó a un techo"

El aumento en los valores de la carne vacunaes uno de los principales ejes de preocupación de los últimos meses. Esto devino en una marcada caída del consumo.

El dueño del frigorífico Marilú Damiano , Matías Yegros , aseguró que el valor de la carne vacuna llegó a un punto de saturación y que el mercado ya no convalida nuevas subas . “Hoy el precio está en un nivel que tocó un techo ”, afirmó, al describir un escenario en el que el consumo perdió dinamismo y limita cualquier incremento adicional.

Según explicó durante una entrevista en Radio con vos, si bien los valores actuales resultan elevados en comparación con años anteriores, el contexto económico general impidió que continúen aumentando. “No resiste más aumentos y el mercado está bastante deprimido” , señaló, en referencia a la caída del poder de compra.

Yegros detalló que, aunque existe una menor disponibilidad de hacienda que podría presionar al alza los precios , la debilidad de la demanda actúa en sentido contrario. “Eso hace que los valores tiendan a acomodarse o estabilizarse”, sostuvo.

Desde su experiencia como proveedor del sector gastronómico, el empresario describió cómo la crisis económica impactó directamente en el consumo. “En un escenario que se retrae, lo primero que se elimina son los gustos , las salidas”, explicó, en relación con la menor actividad en restaurantes.

A su vez, remarcó que la carne vacuna no escapó a esa tendencia y que el consumo general también se redujo. En ese marco, advirtió que las decisiones económicas y políticas influyeron históricamente en el sector ganadero, afectando tanto la producción como los precios.

Oferta limitada, exportaciones y presión sobre los precios

El titular de Marilú Damiano, por otra parte, indicó que la menor cantidad de stock ganadero fue uno de los factores centrales detrás del encarecimiento de la carne. “Al tener menos oferta de hacienda y una demanda sostenida, el valor tiende a crecer”, explicó.

Sin embargo, aclaró que ese mecanismo clásico de oferta y demanda hoy se encuentra condicionado por la caída del consumo, lo que genera un equilibrio inestable entre precios altos y menor actividad.

En relación con el comercio exterior, Yegros destacó que, si bien existen oportunidades de exportación y habilitaciones para distintos mercados, con certificaciones del SENASA, la Comunidad Europea y Estados Unidos, el consumo interno sigue siendo el eje del negocio.

“El mercado interno tiene un protagonismo muy grande, entre el 75% y el 80% de la producción se consume en el país”, precisó. En ese sentido, subrayó que, aunque la exportación abre nuevas oportunidades, la dinámica local continúa siendo determinante.

La caída del consumo histórico de carne vacuna

El empresario también señaló un cambio en los hábitos alimentarios, con mayor presencia del pollo y el cerdo como alternativas más económicas. “El pollo es la proteína más accesible, luego el cerdo y después la carne vacuna”, indicó.

Este desplazamiento se reflejó en los niveles de consumo: actualmente, el promedio se ubicó entre 45 y 47 kilos por persona, lejos de los 75 a 80 kilos registrados décadas atrás. “Es una caída muy importante”, remarcó, aunque aclaró que la carne vacuna mantiene un fuerte peso cultural en Argentina.

La diversificación del consumo y la polémica por la carne de burro

En paralelo, Yegros observó una transformación en la oferta gastronómica, impulsada por nuevas corrientes culinarias. Cortes como el tomahawk o preparaciones como el ossobuco braseado comenzaron a ganar protagonismo en restaurantes.

“Hay mucha diversidad fuera del tradicional costillar”, explicó, al señalar la influencia de chefs y tendencias internacionales en el consumo local.

Finalmente, el empresario se refirió a la controversia generada por la carne de burro y descartó que se trate de un reemplazo de la carne vacuna. “No es una sustitución, fue un caso puntual con fines de comercialización”, aclaró.

En ese sentido, recordó que Argentina exporta carne equina a distintos países, como Italia, donde su consumo es habitual, pero remarcó que se trata de un mercado específico y separado del circuito de la carne vacuna.