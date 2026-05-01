¿Rebote de la actividad económica en marzo? Fuerte tracción de los bienes transables y energía + Seguir en









La actividad económica sigue a "dos velocidades", el sector transable y la energía lideran los avances. La molienda de soja pegó un salto del 32,7%.

Los primeros indicadores preven un rebote de la actividad económica en marzo. Ministerio de Economía

El semáforo de actividad económica de Econviews muestra una economía de "dos velocidades", donde el fuerte dinamismo del sector transable y la energía contrasta con el estancamiento del consumo y la industria. Mientras el agro y la molienda de soja lideran la recuperación con un salto del 32,7%, el mercado interno refleja la cautela de los hogares con un desplome del 10,6% en la confianza del consumidor y señales de enfriamiento en el empleo privado.

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"Nuestro semáforo de actividad anticipa un rebote mensual, con buenos datos para la industria y Oil&Gas. Construcción muestra resultados mixtos. Escrituras CABA destaca con un crecimiento del 21% mensual", destacaron desde Econviews aunque también informaron que el primer dato de abril es negativo, Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que cayó 5.7%.

image El agro y la molienda de soja lideran la recuperación con un salto del 32,7%.

El semáforo de actividad económica de Econviews arroja señales de alerta en sectores clave, donde la comparación del último dato contra el trimestre previo muestra un desempeño negativo. La producción industrial muestra una caída del 1,9%, seguida por la faena vacuna que retrocedió un 1%.

En el ámbito del consumo, la confianza del consumidor experimentó un desplome de dos dígitos (-10,6%), mientras que las ventas de nafta también marcaron terreno negativo con una baja del 1,7%. Finalmente, el sector financiero refleja el impacto de la coyuntura con una contracción del 1,1% en los préstamos comerciales en términos reales, completando el cuadro de indicadores en rojo para el cierre del período.

El análisis de la consultora Econviews revela una zona de estancamiento en indicadores clave de la actividad y el mercado laboral. En el sector de la infraestructura, tanto el consumo de cemento como la construcción muestran variaciones negativas marginales del -0,4% y -0,1% respectivamente frente al trimestre previo, mientras que la recaudación de IVA-DGI también se ubica en terreno neutro con un -0,1%. Por el lado del financiamiento, los préstamos al consumo en términos reales registran una caída del 0,8%. Finalmente, el mercado de trabajo formal muestra signos de enfriamiento, con el empleo privado retrocediendo un 0,3% y los aportes a la seguridad social apenas logrando una variación positiva del 0,9%, consolidando un escenario de cautela para el corto plazo. Los indicadores verde: qué sectores evidencian una recuperación En contraste con los indicadores de consumo, el sector transable y la industria pesada muestran una sólida recuperación, liderada por el agro con un salto del 32,7% en la molienda de soja y liquidaciones. La energía también aporta dinamismo, con subas del 5,5% en la producción de gas y del 2% en petróleo, mientras que la producción de acero escaló un 12,4% respecto al trimestre previo. Por su parte, el sector automotriz y el mercado inmobiliario exhiben brotes verdes significativos, con un incremento del 12,8% en las escrituras en CABA y una mejora en los patentamientos de autos (5,5%) y motos (13,8%), consolidando un frente de expansión en los sectores más vinculados a la inversión y la exportación.