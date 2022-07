Blindaje ahorrista: inversiones en pesos con retornos estimados del 40% en dólares

Por otro lado, quienes optaron por cambiar sus ahorros a criptomonedas no lograron más que reducir su capital, ya que éstas se encuentran en los valores mínimos en lo que va del año. El bitcoin, principal criptomoneda del mundo, perdió la mitad de su valor en pocos meses y hoy se encuentra por debajo de los u$s 20.000, mientras que no hay signos de recuperación.

En este contexto, la búsqueda de opciones seguras que permitan refugiar el capital con seguridad recae en mercados tradicionales como el inmobiliario.

Las propiedades siempre fueron elegidas como mecanismo de ahorro por su estabilidad y seguridad a lo largo del tiempo. Sin embargo, a pesar de la conveniencia, este mercado se encontraba apartado para grandes ahorristas, ya que para comprar una propiedad se requieren grandes sumas de dinero. Hoy, gracias a una empresa nacional, todos pueden invertir en inmuebles desde $25.000.

La empresa se llama Crowdium, e introdujo el crowdfunding inmobiliario al país en 2015. Algunos de sus proyectos distribuyen rentas de hasta 400 dólares mensuales y ha fondeado 20 carteras con sus más de 128.000 inversores registrados.

Tras el proceso de selección y análisis, desde la plataforma postulan los mejores desarrollos Inmobiliarios. El inversor decide en cuál participar, tanto en pesos como en dólares, e invierte en el fideicomiso particular de ese proyecto, sin asumir riesgos indirectos de otros desarrollos. Luego de las obras, los inmuebles regresan al mercado con una gran revalorización del m2. Tras la venta y/o el alquiler, se realizan las distribuciones de acuerdo con el porcentaje de participación de cada inversor.

Hoy Crowdium acerca una nueva oportunidad para participar en Vaiv Belgrano, un desarrollo en el corazón residencial de Belgrano entre las avenidas Crámer y Cabildo. Actualmente, se encuentran en los últimos días para invertir ya que han superado el 84% del monto necesario para la adquisición.

La empresa propone adquirir unidades de pozo, de 2 a 4 ambientes, con un gran descuento respecto al precio de mercado por su condición de mayorista. Será uno de los proyectos de mayor escala sobre una esquina con triple frente y una oferta de amenities, única en una zona. Un barrio residencial de alta demanda, donde la revalorización desde el pozo a terminado supera el 10% anual en promedio; se estima generar una rentabilidad total entre el 30 y 40% en dólares en 36 meses.

