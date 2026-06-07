"Cada vez que me recuerdes", la novela de Oscar Liberman que tensiona al romance con la memoria + Agregar ámbito en









Salud mental, rencores y recuerdos: el actual diputado bonaerense muestra oficio narrativo y sensibilidad en su tercer libro.

Oscar Liberman, diputado y economista, publicó una novela este año.

“Como un fantasma gris, llegó el hastío hasta tu corazón, que aún era mío, y poco a poco te fue envolviendo, y poco a poco te fuiste yendo”: en 1943, José María Contursi escribió “Cada vez que me recuerdes”, un tango que se deshace en el arraigo emocional a la memoria de un amor, que sobrevive mientras aún pueda reconstruirse en el pensamiento. Esa premisa es la melodía del último libro de Oscar Liberman, homónima a la canción y resuelta a escarbar ya no sólo en la intimidad del sentimiento, sino también en las posibilidades del vínculo cuando el recuerdo se corroe de manera concreta.

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“Fragmentos de escenas como latidos”: así habita el protagonista su pasado que siempre mantiene presente. Abogado, con todas las vidas que le permite una actividad laboral que le implica vivir entre Bahía Blanca y Buenos Aires, no puede evitar añorar sus recuerdos pese a que, cada vez que los sondea, las sombras se sobreponen a las luces. Aún así, ciertos rasgos de irreverencia y tendencia a la complicidad le permiten sobreponerse a sus inseguridades y hacer de su torpeza una carácter entrañable y optimista, disfrutando incluso de su evidente decadencia.

Son permanentes los desafíos que atraviesa el personaje para poder revivir esas memorias que aún lo encienden. Entre la nebulosa de lo etílico y la deformación que provoca la ansiedad de la duda, evoca esos momentos felices y traumáticos (“los recuerdos tienen sabor a infancia”), para buscar revancha -motivada por el deseo de lo pendiente- y así conseguir la mejor versión de sí mismo. Los personajes a su alrededor se lo reconocen y los rencores se disipan en despedidas dulces o reencuentros cariñosos.

Oscar Liberman Cada vez que me recuerdes El autor con su libro durante la Feria del Libro de Buenos Aires.

Es evidente que no se trata de la primera novela del autor (es su tercer libro), que además es economista, músico y diputado provincial bonaerense. En su narración se expresa la sensibilidad para contar lo significativo de lo cotidiano, consigue la plena atención en los detalles que va sembrando y traza flashes visuales que el lector puede reconocer. Si bien aparecen clichés, los intentos de humor desatinado y una sobreexplicación de situaciones que -a lo largo del relato- lograba construir con sutileza, su fortaleza narrativa es la conducción del ritmo, entre respiraciones y calificaciones precisas. Es por eso que la historia transcurre con naturalidad, sin importar los cambios de tiempos y narradores.

Liberman estructuró una historia emotiva y reflexiva en donde trae con audacia una controversia conocida: si el enamoramiento ocurre en la mente o en el corazón. Los vínculos de la novela expresan que para las relaciones el amor no es suficiente, porque están hechos de dosis de paciencia, de gestos y de anticipaciones. El vértigo de un amor enloquecido necesita decisiones vitales en los momentos más difíciles, que construyen lazos que -esos sí- no pueden corromperse con el paso del tiempo. Incluso el autor les propone el obstáculo del padecimiento mental para consolidar su hipótesis: el romance puede llegar al estadío de lo irreversible. ¿Cómo no dejar conmoverse por esa idea? Ficha técnica "Cada vez que me recuerdes" Ficha Técnica (1) Por Fernando Brovelli.-

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