Cuánto sale una campera impermeable en mayo 2026: precios y opciones para protegerte del frio

La mejor manera de hacerle frente a estas bajas temperaturas y a las precipitaciones inesperadas del otoño.

Ya empiezan a bajar las temperaturas en esta época del año y la necesidad de renovar la indumentaria para enfrentar el invierno se vuelve una prioridad. El frío no viene solo, suele acompañarse de humedad y precipitaciones que pueden comprometer nuestra salud y confort diario si no contamos con el abrigo adecuado.

Ante este escenario, elegir una prenda que no solo mantenga el calor, sino que también nos aísle del agua, se vuelve fundamental. En este contexto, las camperas impermeables se posicionan como la mejor opción del mercado.

A diferencia de los abrigos convencionales de lana o algodón, que absorben la humedad y pierden su capacidad térmica al mojarse, la tecnología impermeable permite transitar la ciudad o la montaña con la seguridad de permanecer seco. Invertir en una buena campera técnica es, en última instancia, una apuesta por la durabilidad y la protección total contra los elementos más hostiles del invierno.

Por qué comprar un campera impermeable para el frio

Comprar una campera impermeable es una inversión fundamental para mantener el cuerpo seco y saludable frente a condiciones climáticas adversas como lluvia intensa, nieve o humedad extrema. Estas prendas actúan como una barrera real que impide el paso del agua gracias a tecnologías avanzadas como las costuras termoselladas y membranas especiales. Además de la protección hídrica, funcionan eficazmente como cortavientos, bloqueando las ráfagas frías y ayudando a retener el calor corporal de manera eficiente.

Otro aspecto clave es la transpirabilidad que ofrecen las membranas modernas, similares a las utilizadas por marcas líderes como The North Face. Estas permiten que el vapor del sudor escape, evitando la sensación de sofoco o humedad interna mientras se realiza actividad física. Esta gestión de la humedad es vital para el confort térmico, ya que evitar que la ropa interior se moje es la clave para prevenir enfriamientos rápidos, resfriados o cuadros de hipotermia en climas hostiles.

Campera No sólo es importante estar abrigados, sino protegerse del agua con camperas impermeables. Imagen: magnific

Diferencia entre impermeable y resistente al agua

Es común confundir estos términos, pero la diferencia técnica es sustancial para el usuario. Una prenda resistente al agua (o repelente) suele tener un recubrimiento químico que hace que las gotas resbalen en la superficie, pero ante una lluvia persistente o presión del agua, el tejido termina por absorber el líquido. Son ideales para lloviznas breves o un uso urbano ligero donde el tiempo de exposición es mínimo.

Por el contrario, una prenda impermeable garantiza que el agua no penetre incluso bajo condiciones de presión o lluvias prolongadas. Esto se logra mediante una estructura de capas y una membrana que tiene poros miles de veces más pequeños que una gota de agua, pero más grandes que una molécula de vapor. Mientras que lo resistente al agua es una solución temporal, lo impermeable es una solución estructural para climas severos.

Campera Algunas tienen una fuerte protección contra el frío y la humedad incluso en los ambientes más hostiles. Imagen: magnific

Precios y alternativas de camperas impermeables en mayo 2026

En el mercado argentino actual, la oferta es sumamente variada. En el rango económico ($22.000 a $60.000), predominan los rompevientos ligeros y los softshells básicos, ideales para el uso urbano o deportes de baja intensidad. Estas opciones ofrecen una protección inmediata contra lluvias ligeras y son valoradas por su ligereza. También destacan en este segmento las camperas de trabajo tipo "trucker", que priorizan la durabilidad y cuentan con forros térmicos para tareas en el exterior.

Para quienes buscan mayor tecnicidad, el rango medio ($60.000 a $180.000) ofrece prendas con costuras termoselladas y membranas microporosas que aseguran la transpiración. Aquí aparecen las populares "puffers" impermeables, que combinan el aislamiento de relleno sintético con capas exteriores resistentes, convirtiéndose en la opción favorita para el invierno urbano y el trekking moderado, garantizando que el agua no se filtre por las uniones de la tela.

Finalmente, el rango alto y profesional (desde $180.000 hasta superar los $650.000) está compuesto por equipo de alto rendimiento. Encontramos sistemas "3 en 1" con capas desmontables, camperas de esquí con columnas de agua de hasta 20.000 mm y tricapas técnicas diseñadas para el montañismo extremo.

Estas prendas están orientadas a soportar tormentas intensas y ofrecen la máxima tasa de transpiración posible, siendo la opción definitiva para quienes enfrentan las condiciones más rigurosas de la alta montaña.