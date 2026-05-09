¿Rinde el plazo fijo?: cuánto podemos ganar si invertimos $1.000.000 a 30 días

Las tasas siguen bajas y obligan a recalcular cuánto dinero deja realmente un depósito bancario a corto plazo.

Con una TNA cercana al 18%, la diferencia entre operar online o en sucursal todavía impacta en el rendimiento final.

El plazo fijo continúa siendo una de las herramientas más utilizadas por quienes buscan obtener una ganancia mensual sin asumir demasiados riesgos. Sin embargo, el escenario financiero cambió de forma importante en 2026: las tasas bajaron fuerte y los rendimientos quedaron mucho más limitados que en meses anteriores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Actualmente, invertir $1.000.000 en un plazo fijo a 30 días genera una ganancia moderada, especialmente si se compara con el avance de la inflación y otros instrumentos financieros disponibles en el mercado.

El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas más utilizadas por quienes buscan obtener una ganancia sin asumir demasiados riesgos.

El rendimiento depende principalmente de la tasa nominal anual (TNA) que pague cada entidad bancaria y del canal elegido para constituir el plazo fijo. En el Banco Nación, con una TNA del 18,00% en sucursal, invertir $1.000.000 durante 30 días genera aproximadamente $14.794,52 de interés.

En cambio, si la operación se realiza por home banking o canales electrónicos con una TNA del 18,50%, la ganancia asciende a unos $15.205,48. La diferencia entre ambos métodos supera los $400 mensuales para ese capital, una brecha que existe porque muchos bancos impulsan las operaciones digitales con tasas más altas

Aunque el monto adicional no es demasiado alto, en inversiones mayores la diferencia entre tasas puede representar varios miles de pesos.

Plazo Fijo Plata El rendimiento depende principalmente de la tasa nominal anual (TNA).

Por qué las tasas están tan bajas

Durante 2026, las tasas de interés de los plazos fijos tradicionales cayeron considerablemente respecto de los niveles registrados en años anteriores.

El movimiento estuvo relacionado con la desaceleración inflacionaria, las decisiones del Banco Central y el nuevo esquema financiero aplicado por las entidades bancarias. Actualmente, muchos bancos grandes ofrecen tasas que se ubican entre el 15% y el 19% nominal anual para depósitos tradicionales a 30 días.

Eso provocó que los rendimientos mensuales quedaran bastante más bajos que los que existían cuando las tasas superaban ampliamente el 100% anual.

mercados acciones bolsas cedear inversiones finanzas vivo Muchos bancos grandes ofrecen tasas que se ubican entre el 15% y el 19% nominal anual. Depositphotos

Conocimientos fundamentales antes de invertir en un plazo fijo

Antes de colocar dinero en un plazo fijo, hay varios puntos importantes que conviene tener claros.

El primero es que el capital queda inmovilizado durante el período acordado. En un plazo fijo tradicional a 30 días, el dinero no puede retirarse antes del vencimiento sin perder condiciones o directamente sin cancelar la operación.

Otro aspecto central es que la tasa queda fijada desde el inicio. Eso significa que, aunque el banco modifique sus tasas durante el mes, el rendimiento pactado no cambia hasta el vencimiento del depósito.

También es importante diferenciar entre ganancia nominal y rentabilidad real. El interés que paga el banco representa una ganancia en pesos, pero si la inflación mensual supera ese rendimiento, el dinero pierde capacidad de compra.

Ese es uno de los motivos por los que muchos inversores consideran actualmente otras alternativas financieras para intentar proteger mejor el valor de sus ahorros.

Otro de los principales desafíos del plazo fijo tradicional es la relación entre tasa e inflación. Si el avance de precios mensual termina siendo mayor que el interés generado por el depósito, el resultado final puede ser negativo en términos reales. Por eso, aunque el capital nominal aumente, el poder adquisitivo puede deteriorarse.

Este escenario llevó a muchos ahorristas a combinar plazos fijos con otras herramientas financieras más agresivas o vinculadas al dólar y a la inflación.