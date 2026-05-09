El precio de la carne frenó su escalada y no mostró variaciones en abril

Los incrementos venían acumulando un 10% mensual. No obstante, la carne vacuna sigue siendo la más cara.

El precio de la carne se desaceleró en abril.

SLuego de un primer trimestre marcado por fuertes incrementos en los precios de la carne vacuna , abril mostró un cambio de tendencia y reflejó una desaceleración significativa en los valores de los principales cortes. Tras aumentos mensuales cercanos al 10% entre enero y marzo de 2026, el nuevo informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) indicó que el sector prácticamente frenó las subas y, en algunas regiones, incluso registró bajas.

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El informe minorista correspondiente a abril mostró que, en el AMBA , el promedio de precios de la carne vacuna permaneció prácticamente sin cambios respecto de marzo , con una variación de apenas -0,03% mensual . La situación contrastó fuertemente con marzo, cuando los cortes vacunos habían escalado en promedio un 10,6% mensual y algunos productos populares superaron el 20% de incremento.

Uno de los datos que explicaron el freno en las carnicerías y supermercados fue la caída en el precio de la media res , que retrocedió en las principales plazas relevadas. En el AMBA , la media res cayó 1,81% mensual , mientras que en Rosario la baja fue de 0,3% y en Córdoba llegó al 2,6% .

Esa desaceleración impactó de manera directa sobre los precios al consumidor, luego de meses donde la cadena cárnica había trasladado fuertes aumentos vinculados al encarecimiento de la hacienda y los costos de producción.

En marzo, la situación había sido completamente distinta. Según el relevamiento previo del IPCVA, en el AMBA la media res había aumentado 13,3% mensual y acumuló una suba interanual superior al 71%.

Algunos cortes registraron bajas

Durante abril, varios cortes tradicionales mostraron retrocesos en sus valores, algo que no ocurría desde hacía meses.

En el AMBA, el asado de tira bajó 2,8%, mientras que la media res cayó 1,8%, la carnaza común retrocedió 1,3% y la nalga disminuyó 1,1%.

En contr marzo, cuando la picada común había encabezado las subas con un salto del 20,4%, seguida por la carnaza común con 17,7% y la falda con 13,4%.

Córdoba siguió con aumentos

A diferencia de lo ocurrido en el AMBA y Rosario, la ciudad de Córdoba todavía mostró aumentos durante abril, aunque muy por debajo de los niveles registrados en los primeros meses del año. El precio promedio de la carne subió 1,9% mensual en esa provincia.

Los mayores incrementos se observaron en la picada común (5,4%), la picada especial (4%) y el roast beef (3,2%).

Somos Asado - carne maduradas por + 40 días La carne vacuna sigue siendo la más cara. Archivo

Sin embargo, incluso allí la desaceleración fue evidente si se la comparó con marzo, cuando los aumentos habían superado cómodamente los dos dígitos mensuales en distintos cortes.

Rosario registró una leve baja

En Rosario, el comportamiento de los precios fue todavía más moderado. El promedio general de la carne vacuna cayó 0,3% mensual.

Dentro de esa plaza, los principales aumentos quedaron limitados al osobuco (2,9%) y la picada común (2,5%), mientras que cortes como el peceto, la bola de lomo y la cuadrada registraron retrocesos.

La situación también mostró un cambio importante frente a marzo, cuando en Rosario los incrementos más fuertes habían alcanzado al osobuco, la paleta y la tortuguita, todos con variaciones cercanas al 14% mensual.

La carne sigue siendo la proteína más cara

Pese a la desaceleración, la carne vacuna continuó ubicándose muy por encima del resto de las proteínas animales en términos de precio.

En abril, el valor promedio de la carne vacuna alcanzó los $18.559 en el AMBA, mientras que el pechito de cerdo promedió $8.903 y el pollo quedó en $4.936.

En Córdoba, el promedio de la carne llegó a $19.733, mientras que en Rosario se ubicó en $19.014.

El informe también mostró que el lomo siguió siendo el corte más caro del AMBA, con un valor promedio de $27.711 por kilo. En el otro extremo aparecieron la picada común, el osobuco y la falda, aunque todos esos cortes ya superaron los $10.000 por kilo.

La desaceleración podría impactar sobre la inflación

El freno en los aumentos de la carne apareció como uno de los factores que podrían contribuir a moderar el índice de inflación de alimentos durante abril.

Supermercados-Inflación-Consumo-Precios-Compra-Carne La desaceleración en el precio de la carne puede impactar en la inflación. Mariano Fuchila

En los primeros meses del año, la carne vacuna se convirtió en uno de los principales motores del aumento del costo de vida y agregó presión sobre los datos generales del IPC.

Los gráficos incluidos en el informe del IPCVA mostraron que la variación mensual de la carne comenzó a desacelerarse con fuerza en abril, luego de una curva ascendente que se sostuvo durante gran parte del verano.

Además, el relevamiento reflejó que las carnicerías volvieron a ofrecer precios más competitivos que los supermercados en gran parte de los cortes analizados.

Aun así, en términos interanuales la carne vacuna continuó mostrando incrementos elevados. En el AMBA acumuló una suba de 61,87% respecto de abril de 2025, mientras que en Córdoba avanzó 62,9% y en Rosario 57,6%.