Cuánto aumentarán las jubilaciones de ANSES en septiembre 2026 + Agregar ámbito en









De acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, las prestaciones aumentarán un 2,1% el próximo mes, en línea con el dato de inflación de julio informado por el INDEC.

Las prestaciones de ANSES volverán a ajustarse en septiembre por inflación, según la fórmula de movilidad vigente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un aumento del 2,1% en las jubilaciones y pensiones durante septiembre de 2026. La actualización quedó definida tras conocerse el último dato de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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El Decreto 274/2024 establece que los jubilados y pensionados reciben incrementos mensuales, cuyo porcentaje se determina según el último índice de inflación informado oficialmente. El objetivo de la medida es evitar que los ingresos previsionales pierdan poder adquisitivo frente a la suba de precios.

Jubilados: de cuánto serán las jubilaciones de ANSES en septiembre El INDEC informó que la inflación de julio de 2026 fue del 2,1%, porcentaje que se aplicará sobre los haberes de agosto. De esta manera, los jubilados y pensionados del sistema ANSES cobrarán los siguientes montos en septiembre:

Jubilación mínima: $428.633,29

$428.633,29 Jubilación máxima: $2.882.457,79

$2.882.457,79 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $342.906,63

$342.906,63 Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez: $300.043,31

$300.043,31 PNC para madres de siete hijos: $428.633,29 Pexels Bono para jubilados en septiembre de 2026 En caso de que el Gobierno mantenga el bono extraordinario de $70.000 para los haberes más bajos, los montos finales quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $498.633,29

$498.633,29 Jubilación máxima: $2.882.457,79

$2.882.457,79 PUAM: $412.906,63

$412.906,63 PNC por invalidez o vejez: $370.043,31

$370.043,31 PNC para madres de siete hijos: $498.633,29 El bono se otorga de manera completa a quienes cobran el haber mínimo, mientras que quienes perciben ingresos superiores acceden a un pago proporcional hasta alcanzar el tope establecido por ANSES.

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