Créditos en dólares: el BCRA dio a conocer cómo será el esquema que habilita a bancos a ampliar préstamos a empresas

La autoridad monetaria estableció un tope de 15% de los depósitos en moneda extranjera de cada entidad para los nuevos destinos habilitados. También exigirá más capital, límites de exposición más estrictos y pruebas de capacidad de pago ante saltos del dólar.

La medida “permitirá ampliar el destino del crédito en dólares bajo límites y requisitos prudenciales específicos, con el objetivo de preservar la solvencia y la liquidez del sistema financiero”, señaló el BCRA.

El Banco Central (BCRA) detalló el marco regulatorio que acompañará la ampliación de los créditos en dólares para empresas anunciada este jueves por el ministro de Economía, Luis Caputo. La autoridad monetaria establecerá nuevas reglas para las financiaciones otorgadas con depósitos en moneda extranjera , luego de la modificación del artículo 23 del Decreto 905/02.

La medida “permitirá ampliar el destino del crédito en dólares bajo límites y requisitos prudenciales específicos, con el objetivo de preservar la solvencia y la liquidez del sistema financiero ”, señaló el BCRA en un comunicado.

El punto central es que los préstamos destinados a clientes no contemplados previamente por la regulación no podrán superar, en conjunto, el 15% de los depósitos en moneda extranjera de cada banco . Es decir, será un límite individual para cada entidad y no un porcentaje calculado sobre los depósitos totales del sistema.

Además, el BCRA precisó que estos financiamientos tendrán un tratamiento prudencial más severo que otros créditos de características similares. En materia de capital, el requisito mínimo será equivalente al 125% del aplicable a financiaciones comparables. En la práctica, significa que por cada crédito bajo este nuevo esquema los bancos deberán respaldar más recursos propios que para una financiación similar, para absorber eventuales pérdidas.

A su vez, para los límites de exposición crediticia , estos préstamos “computarán por 1,25 veces la exposición que correspondería” sin este tratamiento especial. En los hechos, una financiación de u$s100 contará como una exposición de u$s125 al momento de calcular hasta dónde puede concentrar préstamos el banco en un mismo cliente o grupo económico.

Las entidades también deberán evaluar la capacidad de repago de las empresas bajo “escenarios de variación del tipo de cambio de diferente magnitud”. La exigencia busca reducir el riesgo de que una compañía con ingresos principalmente en pesos no pueda afrontar una deuda dolarizada si el dólar sube.

“Estas medidas buscan reforzar la cobertura de los riesgos asumidos por las entidades financieras y establecer límites de exposición más restrictivos para las financiaciones alcanzadas por el nuevo régimen”, sostuvo el Central.

Canalizar más dólares hacia el crédito

Según el comunicado del BCRA, la nueva normativa amplía los destinos permitidos para aplicar depósitos en moneda extranjera con el propósito de “incrementar el financiamiento disponible para la inversión privada”.

El BCRA remarcó que la canalización del ahorro doméstico en dólares a través del sistema bancario permite ampliar la oferta de crédito, impulsar la actividad económica, la productividad y el empleo, además de reducir la dependencia del financiamiento externo.

En ese sentido, el organismo planteó que, en economías bimonetarias, una intermediación financiera más profunda contribuye a achicar el desbalance entre el ahorro doméstico y la inversión privada. Sin embargo, advirtió que la expansión del financiamiento deberá desarrollarse “de manera sostenible”, resguardando la solvencia y liquidez del sistema y limitando los riesgos derivados del descalce de moneda de los tomadores.



Entre los detalles de la nueva normativa, el Gobierno aclaró que se mantiene la obligación de liquidar estos préstamos en el Mercado Libre de Cambios (MLC), con lo cual se espera que represente una fuente adicional de divisas.

La decisión se complementa con el anuncio del ministro Caputo, quien sostuvo que busca generar incentivos para que los dólares fuera del sistema financiero ingresen a los bancos y puedan transformarse en financiamiento para empresas.

Para el titular del Palacio de Hacienda, se trata de una medida que "va a ser bien recibida por las industrias y por el sistema financiero". La perspectiva oficial es que, con esta ampliación del universo de beneficiarios del financiamiento en dólares va a generar mayor empleo y ayudará a reactivar la economía.