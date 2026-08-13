La Embajada China le respondió a Peter Lamelas y acusó a EEUU de actuar con una "mentalidad de Guerra Fría" + Agregar ámbito en









La Embajada china en Argentina calificó de “calumnia sin ningún fundamento” las acusaciones del embajador estadounidense contra empresas chinas y defendió la seguridad de Huawei. Además, cuestionó la estrategia de Washington para limitar la participación de Beijing en sectores estratégicos.

China respondió a Lamelas y acusó a EEUU de actuar con una "mentalidad de Guerra Fría".

La Embajada de China en Argentina salió al cruce tras las recientes declaraciones del embajador de EEUU, Peter Lamelas, quién cuestionó al gobierno de Beijing y a la participación de empresas chinas en proyectos estratégicos del país. El portavoz de la representación diplomática calificó sus acusaciones como una “calumnia sin ningún fundamento” y acusó a Washington de actuar con una “mentalidad de Guerra Fría”.

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A través de una declaración oficial, el portavoz sostuvo que las afirmaciones de Lamelas contra empresas y autoridades chinas “vienen generalizando el concepto de seguridad nacional y sembrando miedo en el mercado”.

El pronunciamiento se conoció luego de las declaraciones realizadas por Lamelas durante el AmCham Energy Forum, donde cuestionó la presencia de tecnología china en sectores estratégicos de Argentina y vinculó la protección de datos con la seguridad nacional estadounidense. El embajador también advirtió que el uso de tecnología china en redes vinculadas a Vaca Muerta podría afectar la llegada de inversiones al país.

Declaración de portavoz de la Embajada China en Argentina con respecto a los comentarios del embajador estadounidense en Argentina sobre China pic.twitter.com/195dihaZ00 — Embajada de China en Argentina (@ChinaEmbArg) August 13, 2026 China defendió la ciberseguridad de Huawei El portavoz chino también rechazó las acusaciones vinculadas con el manejo de información por parte de las empresas de su país.

En ese sentido, aseguró que Huawei tiene uno de los mejores historiales en materia de ciberseguridad y protección de datos y destacó que la compañía fue la primera empresa de telecomunicaciones en comprometerse públicamente a firmar convenios de “no puerta trasera”, además de aceptar auditorías y verificaciones de terceros.

La Embajada afirmó además que el gobierno chino “atribuye alta importancia a la privacidad y seguridad de datos” y que los protege de acuerdo con las leyes. “El gobierno chino nunca pide ni pedirá a las empresas proveer, recolectar o archivar datos para el gobierno chino, violando las leyes locales”, sostuvo el comunicado. De esta manera, Beijing rechazó uno de los principales argumentos utilizados por Washington para cuestionar la participación de compañías chinas en infraestructura considerada estratégica. China acusó a EEUU de actuar con una “mentalidad de Guerra Fría” El tramo más duro del comunicado estuvo dirigido contra la política estadounidense hacia China. “Lo que viene haciendo la parte estadounidense, en esencia, es motivado por la mentalidad de Guerra Fría”, afirmó el portavoz. En esa línea, cuestionó la estrategia conocida como “patio pequeño y muro alto”, utilizada por EEUU para restringir la participación de China en determinados sectores considerados estratégicos. Según la Embajada, esa política “no corresponde con las corrientes primordiales de este mundo” y las medidas destinadas a excluir a determinadas empresas constituyen una alteración del orden del mercado. El portavoz también apuntó directamente contra las advertencias de Washington en la Argentina y sostuvo que el accionar estadounidense “no está en sintonía con la política argentina de apertura económica”. “Argentina no necesita que nadie le enseñe cómo atraer mejor inversiones extranjeras”, afirmó.