ANSES actualiza las jubilaciones en septiembre 2026: descubrí los nuevos montos + Agregar ámbito en









Los haberes se actualizan en base al dato de inflación de agosto. Conocé los valores para el noveno mes del año.

Septiembre va a llegar con un nuevo aumento en los haberes de millones de argentinos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) va a aplicar en septiembre un nuevo aumento sobre las jubilaciones, pensiones y asignaciones. La actualización ya puede calcularse, porque el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de julio fue del 2,1%.

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Ese porcentaje es el que se tiene en cuenta para determinar la movilidad correspondiente al próximo mes. Los haberes previsionales se actualizan mensualmente de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con dos meses de diferencia. Así, la inflación de junio determina el aumento de agosto y el dato de julio define ahora la suba de septiembre.

Los montos previstos por ANSES para los jubilados en septiembre Según el dato oficial del INDEC, el IPC de julio es de 2,1%. Teniendo en cuenta ese número y aplicándolo a los haberes previsionales vigentes en agosto, los montos previstos para septiembre son:

jubilación mínima: $428.643

jubilación máxima: $2.884.013,08 ANSES Fechas oficiales en el calendario de pagos ANSES: jubilados de la mínima y haberes altos en agosto El calendario de pagos de ANSES para agosto se abona de forma escalonada, según la terminación del DNI. Los jubilados de la mínima cobran del 10 al 24 de agosto (con un total de $489.775,93 incluyendo el bono de $70.000), mientras que los haberes superiores perciben del 25 al 31 de agosto.

Jubilaciones y Pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: 10 de agosto

DNI terminado en 1: 11 de agosto

DNI terminado en 2: 12 de agosto

DNI terminado en 3: 13 de agosto

DNI terminado en 4: 14 de agosto

DNI terminado en 5: 18 de agosto

DNI terminado en 6: 19 de agosto

DNI terminado en 7: 20 de agosto

DNI terminado en 8: 21 de agosto

DNI terminado en 9: 24 de agosto Jubilaciones y Pensiones que superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto ANSES: pago de Asignación Universal por Hijo y Salario Familiar en agosto En agosto, ANSES aplicó un aumento del 1,89% con la misma fórmula por movilidad. El monto bruto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) es de $150.848 (neto de $120.678,40 tras la retención del 20%) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) arranca en $75.433 para el primer rango de ingresos. El cronograma se paga en las siguientes fechas de agosto: DNI terminado en 0: 10 de agosto

DNI terminado en 1: 11 de agosto

DNI terminado en 2: 12 de agosto

DNI terminado en 3: 13 de agosto

DNI terminado en 4: 14 de agosto

DNI terminado en 5: 18 de agosto

DNI terminado en 6: 19 de agosto

DNI terminado en 7: 20 de agosto

DNI terminado en 8: 21 de agosto

DNI terminado en 9: 24 de agosto Montos y Extras AUH General: $150.848 bruto ($120.678,40 en mano)

AUH Discapacidad: $491.173

SUAF (Primer rango): $75.433 por hijo

Tarjeta Alimentar (para AUH): $72.250 (un hijo), $113.299 (dos hijos) y $149.425 (tres o más) La fecha exacta, el monto liquidado y el medio de pago también pueden consultarse en Mi ANSES, ingresando a la plataforma con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Para evitar inconvenientes, es importante que los datos personales y familiares registrados ante ANSES se encuentren actualizados.

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