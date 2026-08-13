Las compras del BCRA superaron los u$s200 millones en agosto, pero la caída del oro presionó a las reservas

La autoridad monetaria compró u$s56 millones en el mercado oficial y llevó el saldo mensual a u$s249 millones. Sin embargo, las reservas brutas bajaron u$s80 millones, afectadas por las valuaciones.

El BCRA volvió a comprar dólares, pero la caída del oro presionó sobre las reservas brutas.

El Banco Central (BCRA) volvió a comprar dólares este jueves 13 de agosto y elevó el saldo positivo del mes por encima de los u$s200 millones . En concreto, la autoridad monetaria adquirió u$s56 millones en el mercado oficial, en una rueda con u$s615 millones operados, por lo que absorbió cerca del 9% del volumen negociado.

Con este resultado, el saldo comprador de agosto ascendió a u$s249 millones , mientras que las compras acumuladas en 2026 llegaron a u$s13.576 millones. Además, el Central encadenó doce ruedas consecutivas con saldo positivo, en un mes que empieza a mostrar montos algo más altos, aunque todavía lejos del ritmo observado durante julio.

De hecho, el promedio diario de agosto se ubicó en u$s28 millones , frente a los u$s103 millones de julio, los u$s68 millones de junio y los u$s137 millones de mayo. Por lo tanto, el dato de la rueda mejoró la foto del mes, pero no modificó el diagnóstico general: el BCRA sigue comprando, aunque con una capacidad de absorción bastante más baja que en los meses previos.

A pesar de la compra oficial, las reservas internacionales brutas cayeron u$s80 millones y finalizaron en u$s49.546 millones. Así, el stock se mantuvo por encima de los u$s49.000 millones, pero no logró reflejar en el balance diario la mejora registrada en el mercado de cambios.

La principal presión vino por el lado de la valuación. El oro retrocedió 1,40% y habría restado cerca de u$s100 millones al valor contable de las tenencias del Central. En paralelo, las monedas de la canasta tuvieron movimientos acotados: el euro avanzó 0,03%, el yen cayó 0,09% y la libra retrocedió 0,06%, mientras que el yuan no mostró variaciones relevantes.

Reservas netas en máximos desde 2021

Más allá del movimiento diario de las reservas brutas, el mercado también siguió de cerca la mejora de las reservas netas. Según estimaciones privadas, el lunes 10 de agosto se concretó la recompra de Letras Intransferibles con dólares que el Tesoro había adquirido previamente tras la cancelación de BOPREAL.

Esa operación implicó una caída de u$s794 millones en los depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA, que pasaron a u$s2.773 millones. Como esos depósitos se descuentan en la medición de reservas netas, la operación mejoró esa métrica y habría llevado el saldo a unos u$s6.500 millones, su mayor nivel desde septiembre de 2021.

El mayorista volvió a moverse poco

En el frente cambiario, el dólar mayorista subió apenas 0,03% y cerró en $1.492 para la venta. Así, la cotización se mantuvo por debajo de la zona de $1.500, que en las últimas semanas funcionó como una referencia sensible para el mercado.

El movimiento se dio luego de una rueda previa en la que el spot había operado prácticamente estable, con buen volumen y sin señales claras de intervención en el mercado secundario de dólar linked. En ese marco, la distancia respecto del techo de la banda se ubicó en 24,04%, luego de que el límite superior pasara a $1.879,97.

Entre los dólares alternativos, el MEP bajó 0,30% hasta $1.520,94, mientras que el contado con liquidación retrocedió 0,30% hasta $1.580,29. En tanto, el dólar blue avanzó 0,33% y cerró en $1.540. Con estos valores, la brecha entre el blue y el mayorista quedó en 3,22%, mientras que el canje se ubicó en 3,90%.

Futuros en baja y menor tensión de corto plazo

En futuros, la curva operó con bajas generalizadas. Agosto cayó 0,10%, septiembre retrocedió 0,07%, diciembre bajó 0,06% y los contratos de 2027 también cerraron en terreno negativo. En promedio, la variación general fue de -0,11%.

Con estos movimientos, la tasa implícita de agosto quedó en 1,68% mensual, equivalente a 20,13% anualizado. En pesos, la TAMAR bajó de 23,88% a 23,19%, mientras que la BADLAR retrocedió de 21,81% a 21%.