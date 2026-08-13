El dólar ya tiene nuevo techo de la banda: ¿hasta dónde podrá subir en septiembre?

La inflación de julio fue del 2,1% y, con ese dato, ya puede calcularse hasta qué nivel avanzará el límite superior del esquema cambiario en los próximos meses.

La inflación de julio fue del 2,1% mensual , según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato, además de marcar la evolución de los precios durante el último mes, tiene una consecuencia directa sobre el mercado cambiario , ya que permite conocer hasta qué nivel avanzará el techo de la banda del dólar oficial durante septiembre.

Desde comienzos de 2026, los límites superior e inferior del esquema cambiario se actualizan de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) , aunque con un rezago de dos meses . Por eso, el dato de julio publicado este jueves determina el ritmo al que se desplazarán las bandas durante septiembre.

Hasta el 31 de diciembre de 2025, el esquema contemplaba un ajuste fijo del 1% mensual para el techo y del -1% para el piso . Sin embargo, desde el 1° de enero de este año, ese mecanismo fue reemplazado por una actualización vinculada con el último dato de inflación disponible, siempre con dos meses de retraso.

De esta manera, el techo de la banda llegará a $1.879,97 en la última rueda hábil de agosto . A partir del primer día hábil de septiembre comenzará a aplicarse el IPC de julio, del 2,1%, por lo que el límite superior avanzará progresivamente hasta ubicarse en torno a $1.919,45 hacia fines de ese mes . En paralelo, el piso continuará desplazándose a la baja en la dirección opuesta.

Este jueves 13 de agosto, en tanto, el dólar mayorista cerró en $1.492 , mientras que el techo vigente de la banda se ubicó alrededor de $1.861 . De esta forma, la cotización oficial quedó cerca de 20% por debajo del límite superior , una distancia que se mantiene entre las más amplias de los últimos dos meses.

El BCRA moderó las compras y las reservas se sostienen cerca de máximos

La actualización del techo se produce, además, en un momento en el que cambió la dinámica del mercado cambiario. Después de varios meses de fuerte acumulación de divisas, el Banco Central redujo considerablemente su ritmo de compras durante agosto.

En lo que va del mes, la autoridad monetaria adquirió en promedio u$s26 millones diarios, muy por debajo de los u$s103 millones de julio, los u$s68 millones de junio y los u$s137 millones de mayo. De hecho, el comienzo de agosto dejó el menor monto semanal de compras desde el inicio del actual programa de acumulación de reservas, con jornadas en las que el BCRA absorbió apenas el 2% del volumen negociado en el mercado oficial.

Aun así, la entidad mantuvo su presencia compradora y encadenó once ruedas consecutivas con saldo positivo. De esta manera, las adquisiciones acumuladas durante 2026 alcanzaron los u$s13.520 millones.

La nueva racha comenzó después de que, hacia fines de julio, se interrumpieran 135 jornadas consecutivas de compras, que habían constituido el principal motor de la recomposición de reservas durante los primeros meses del año.

Pese a la desaceleración de las adquisiciones, las reservas internacionales brutas permanecen en niveles relativamente elevados y se ubicaron recientemente en torno a los u$s49.561 millones, cerca de máximos de casi siete años. Parte de esa mejora respondió a la apreciación del oro, aunque el stock continúa expuesto tanto a los pagos de deuda como a los movimientos de valuación de los activos que integran las reservas.

En ese sentido, el reciente giro al Fondo Monetario Internacional (FMI) había llevado temporalmente las tenencias nuevamente hacia la zona de los u$s48.000 millones, antes de la posterior recuperación.

Qué sostiene la oferta y por qué el dólar encuentra un límite cerca de $1.500

Mientras el techo formal de la banda continúa muy por encima de la cotización, el dólar mayorista encuentra por ahora una resistencia mucho más cercana, alrededor de los $1.500. Detrás de ese comportamiento confluyen tanto la oferta de divisas en el mercado spot como distintas herramientas utilizadas por el equipo económico para contener la demanda de cobertura.

Por el lado de la oferta, la liquidación del sector agroexportador y algunas operaciones puntuales, como las colocaciones de obligaciones negociables, continuaron aportando dólares al mercado. Este flujo permitió que, cada vez que el mayorista se acercó a los $1.500, apareciera una mayor oferta privada que terminó alejando nuevamente la cotización de ese nivel.

A esa dinámica se sumó la estrategia oficial de canalizar parte de la demanda de cobertura hacia instrumentos financieros, reduciendo así la presión directa sobre el mercado spot. En la última licitación, el Tesoro colocó de manera neta u$s2.583 millones en títulos vinculados al dólar, mientras que el Banco Central habría vendido alrededor de u$s1.500 millones de instrumentos dólar linked en el mercado secundario durante julio, después de aproximadamente u$s2.300 millones en junio.

Al mismo tiempo, la presencia oficial en los tramos más cortos del mercado de futuros contribuyó a moderar las expectativas de devaluación y a limitar el avance del tipo de cambio. De esta manera, la combinación entre oferta genuina de divisas y una mayor disponibilidad de cobertura fuera del mercado spot ayuda a explicar por qué el mayorista continúa lejos del techo de la banda y, hasta ahora, no logra consolidarse por encima de los $1.500.

Sin embargo, este equilibrio también tiene una contracara. El menor ritmo de compras de dólares por parte del BCRA implica una menor inyección de pesos al sistema financiero, en un contexto en el que los repos de los bancos con la autoridad monetaria permanecen en niveles reducidos. Por eso, la estabilidad cambiaria también queda vinculada con la dinámica de la liquidez y las tasas de interés, dos variables que el equipo económico debe administrar mientras intenta seguir acumulando reservas.

Hasta dónde puede subir el dólar en los próximos meses

Más allá del techo ya definido para septiembre, las proyecciones de inflación permiten estimar hasta dónde podría continuar desplazándose la banda durante los meses siguientes.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado por el Banco Central el 6 de agosto y elaborado a partir de las respuestas de 45 participantes, proyectó una inflación del 1,8% tanto para agosto como para septiembre, seguida por un sendero descendente hacia fin de año. Para todo 2026, el consenso espera una suba acumulada de precios del 29,8%.

Si esas previsiones se cumplen, el techo de la banda podría escalar hasta aproximadamente $1.952 hacia fines de octubre y acercarse a $1.987 durante noviembre. Sin embargo, esos niveles todavía no están confirmados, ya que cada actualización dependerá del dato de inflación que publique efectivamente el INDEC dos meses antes.

Las expectativas del mercado para el dólar, de todos modos, permanecen ampliamente por debajo de esos límites.

Según el REM, la mediana de los analistas ubicó al mayorista en $1.512 promedio durante agosto y $1.546 en septiembre. Para octubre y noviembre, las estimaciones ascienden a $1.577 y $1.618, respectivamente.

Finalmente, para diciembre el consenso espera un dólar oficial de $1.652, lo que implicaría una variación interanual del 14,1%. Entre los participantes que integran el Top 10 del relevamiento, la previsión para fin de año es incluso menor, de $1.605.

De esta manera, aun cuando el techo formal de la banda podría acercarse progresivamente a los $2.000 durante los próximos meses, el mercado no espera que el dólar utilice todo ese margen. Por el contrario, las estimaciones del REM mantienen al tipo de cambio considerablemente por debajo del límite superior del esquema.

Además, de concretarse esas previsiones, el dólar oficial volvería a avanzar por debajo de la inflación durante 2026. Esa diferencia mantiene abierto el debate sobre la evolución del tipo de cambio real, en un escenario en el que el dólar continúa funcionando como una de las anclas del proceso de desinflación, mientras el Banco Central busca sostener al mismo tiempo la acumulación de reservas.