Cuidado con tus dólares en el aeropuerto: las multas más comunes de las low cost que podés evitar

Un error muy frecuente puede transformar un pasaje económico en un gasto inesperado antes de subir al avión.

Un pequeño descuido antes de abordar puede terminar teniendo un impacto inesperado en el presupuesto del viaje.

Viajar en una aerolínea low cost suele ser una de las alternativas más económicas para recorrer el país o salir al exterior. Sin embargo, ese precio inicial muchas veces no contempla servicios adicionales, como el equipaje despachado o incluso un carry-on de mayor tamaño, lo que puede generar costos inesperados en el viaje .

Uno de los momentos más incómodos ocurre en el aeropuerto, cuando el pasajero descubre que su valija supera el peso permitido o que necesita agregar equipaje a último momento. En esas situaciones, las tarifas suelen dispararse y pueden representar varias veces el valor que habrían tenido si el trámite se realizaba con anticipación.

Aunque muchos lo consideran una simple penalización, detrás de estos cargos existe una estrategia comercial que combina cuestiones logísticas, operativas y de rentabilidad. Conocer cómo funciona este sistema también permite evitar gastos innecesarios antes de embarcar.

Planificar algunos detalles antes de llegar al aeropuerto puede marcar la diferencia entre ahorrar o gastar de más.

Las compañías aéreas no fijan tarifas más altas en el aeropuerto por casualidad. El objetivo es que la mayor cantidad posible de pasajeros compre el equipaje antes del día del vuelo , ya sea durante la reserva o desde la aplicación oficial.

Uno de los principales motivos tiene que ver con la operación diaria . Cada minuto que un avión permanece detenido en tierra representa un costo importante para la empresa. Si cientos de pasajeros decidieran pagar el equipaje recién en el mostrador, el proceso de check-in sería mucho más lento y aumentaría el riesgo de demoras.

Además, las aerolíneas necesitan conocer con anticipación el peso total que llevará cada vuelo. Esa información resulta clave para calcular la distribución de la carga y la cantidad de combustible necesaria. Cuando una valija aparece de manera imprevista, los equipos de tierra deben modificar esos cálculos pocos minutos antes del despegue.

También existe un componente económico. Al momento de comprar el pasaje, el viajero todavía puede decidir llevar menos equipaje, elegir otra tarifa o incluso buscar otra compañía. En cambio, cuando ya llegó al aeropuerto, las alternativas prácticamente desaparecen: perder el vuelo suele resultar mucho más costoso que pagar el cargo adicional.

Las tarifas más bajas suelen tener condiciones específicas que muchos pasajeros descubren demasiado tarde. Magnific

En las aerolíneas low cost, gran parte de las ganancias proviene justamente de los llamados servicios complementarios, como el equipaje, la elección del asiento o el embarque prioritario. El pasaje suele ofrecerse a un precio muy competitivo, mientras que los adicionales representan una fuente importante de ingresos.

Otro motivo es desalentar que los pasajeros intenten abordar con equipaje de mano que excede las medidas permitidas. Si la penalización fuera baja, muchas personas asumirían el riesgo de probar suerte. En cambio, las tarifas elevadas funcionan como un incentivo para respetar las reglas desde el inicio del viaje.

Evita pagar la multa en dólares: qué hacer si te pasaste del límite

Descubrir que una valija pesa más de lo permitido no significa necesariamente que haya que pagar un cargo adicional. En muchos casos todavía hay margen para reorganizar el equipaje antes de completar el check-in.

Uno de los recursos más simples consiste en ponerse las prendas más pesadas antes de despachar la valija. Camperas, buzos, zapatillas de trekking o botas pueden representar varios kilos menos dentro del equipaje sin infringir ninguna norma aeroportuaria.

Otra estrategia consiste en aprovechar al máximo el artículo personal, como una mochila o un bolso pequeño. Muchas aerolíneas controlan principalmente sus dimensiones y no siempre verifican su peso, por lo que puede ser una buena alternativa para trasladar notebooks, cámaras fotográficas, cargadores o libros.

Si viajás acompañado, también conviene revisar las condiciones de la reserva. Algunas compañías permiten distribuir el peso entre dos valijas despachadas cuando pertenecen a la misma compra, evitando así que una de ellas supere el límite permitido.

Los artículos de higiene personal también pueden marcar la diferencia. Botellas grandes de shampoo, acondicionador o gel suelen agregar varios cientos de gramos al equipaje. Si el exceso es mínimo, descartarlos antes del vuelo o reemplazarlos por versiones sólidas puede evitar un cargo mucho más elevado.