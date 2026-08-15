Victoria Villarruel se mostró con el presidente de la UCR y marcó diferencias con el Gobierno

La vicepresidenta participó de la apertura de Expo Venado junto al titular de la UCR, Leonel Chiarella, y puso el foco en la falta de empleo y las dificultades económicas de las familias.

Victoria Villarruel participó del acto inaugural de Expo Venado junto al intendente de Venado Tuerto y presidente de la UCR, Leonel Chiarella.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a tomar distancia de la agenda del Gobierno nacional durante una visita a Santa Fe, donde expresó su preocupación por la situación económica de una parte de la población y reclamó poner el foco en la generación de empleo.

Las declaraciones se produjeron este sábado en Venado Tuerto , durante la inauguración de la 90° edición de Expo Venado. Allí compartió actividades con el intendente local y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Leonel Chiarella , además de autoridades provinciales, productores y representantes de instituciones de la región.

Ante la prensa, Villarruel aseguró estar “sumamente preocupada” por quienes no tienen trabajo o encuentran dificultades para llegar a fin de mes . En ese sentido, planteó que uno de los principales desafíos del país pasa por recuperar la capacidad de generar empleo.

La vicepresidenta también llamó a priorizar una agenda de acuerdos por encima de las discusiones electorales. Sostuvo que es necesario avanzar hacia una mayor “unión nacional” sin concentrar el debate en candidaturas o pertenencias partidarias.

“En la Argentina, con nuestro potencial, debiera ser un futuro bueno, exitoso y, sin embargo, hoy tiene muchas complejidades”, señaló.

Villarruel destacó al sector productivo y habló de las retenciones

Durante su paso por la exposición, la titular del Senado reivindicó el papel de la producción y el trabajo privado y presentó a la muestra como una expresión del potencial económico del interior del país.

Villarruel destacó el desarrollo productivo de Venado Tuerto y remarcó que el trabajo, la innovación y la incorporación de tecnología pueden generar un impacto que trascienda a una ciudad y alcance al resto de la provincia y del país.

También fue consultada sobre el futuro de las retenciones al sector agropecuario. Aunque aclaró que actualmente no existe una iniciativa legislativa específica en tratamiento, sostuvo que el horizonte debería ser una Argentina sin derechos de exportación.

Su presencia en Santa Fe se produjo en medio de las diferencias que viene manteniendo con distintos integrantes de la administración de Javier Milei, una tensión que en las últimas semanas volvió a quedar expuesta a partir de declaraciones públicas y cruces con funcionarios nacionales.

Tras la ceremonia de apertura, Chiarella agradeció públicamente la presencia de la vicepresidenta en la exposición. El dirigente radical destacó su participación en el tradicional corte de cinta y definió a Expo Venado como uno de los principales encuentros productivos de Venado Tuerto y la región.

También se refirió al evento el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, quien resaltó la participación de productores, emprendedores e instituciones y afirmó que la exposición refleja el perfil de una región vinculada con la producción y la inversión.