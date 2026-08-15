PAMI: cuántos lentes pueden pedir los afiliados en 2026 y cómo hacer el trámite

Se mantiene la cobertura de anteojos sin costo para sus afiliados. Cuántos pares permite solicitar y qué documentación se necesita.

PAMI permite solicitar anteojos sin costo y elegir entre distintas opciones según la necesidad visual indicada por el oftalmólogo.

Los afiliados a PAMI cuentan durante 2026 con una cobertura gratuita de anteojos recetados , destinada a quienes necesitan corregir problemas de visión. La prestación contempla tanto los cristales como el armazón, de acuerdo con la indicación del profesional.

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La cobertura puede utilizarse para distintas necesidades visuales y se gestiona a partir de una indicación oftalmológica . Para iniciar el pedido, el afiliado debe contar con la documentación requerida y acudir a una óptica habilitada por la obra social.

Además, existen alternativas para quienes necesitan anteojos para diferentes distancias. El beneficio establece una cantidad determinada de pares por año prestacional y también contempla la posibilidad de optar por cristales bifocales.

El programa permite acceder a dos pares de anteojos por año prestacional . La opción puede consistir en un par destinado a la visión cercana y otro para la visión lejana , o bien reemplazarlos por un único par de lentes bifocales .

Beneficio de anteojos gratis para los afiliados al PAMI

La elección depende de la necesidad visual indicada por el oftalmólogo. En el caso de los bifocales, cuando se solicitan por primera vez puede requerirse una evaluación específica, conocida como Escala FIN , según el criterio de la agencia correspondiente.

La prestación contempla la cobertura total del armazón y los cristales, siempre de acuerdo con la prescripción médica correspondiente.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

La cobertura está disponible para los afiliados activos de PAMI que necesiten anteojos y cuenten con la indicación médica correspondiente. No se trata de una prestación exclusiva para determinados tipos de jubilación o pensión.

Para solicitarla es necesario obtener una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un oftalmólogo de PAMI. La indicación debe incluir la graduación correspondiente y los datos del profesional. La orden tiene una vigencia de 150 días, por lo que el trámite debe realizarse dentro de ese período.

¿Qué documentación se necesita para pedir los anteojos?

Al momento de gestionar la prestación, el afiliado debe contar con:

DNI original .

. Credencial de PAMI vigente .

. Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un oftalmólogo de la obra social.

emitida por un oftalmólogo de la obra social. La prescripción con la graduación indicada por el especialista.

El trámite puede ser iniciado por el propio afiliado, un familiar o apoderado, cuando corresponda.

¿Cómo tramitar los anteojos gratis paso a paso?

El primer paso es solicitar una consulta con un oftalmólogo de PAMI. Durante la atención, el profesional determinará si corresponde indicar anteojos y emitirá la OME.

Con la indicación vigente, el afiliado debe dirigirse a una óptica adherida a PAMI, donde podrá elegir entre las alternativas disponibles, según su prescripción. La entrega se realiza posteriormente, una vez terminada la fabricación.

En este caso, no es necesario comenzar el procedimiento en una agencia de PAMI: la gestión de los anteojos se realiza directamente con la óptica habilitada, utilizando la indicación médica correspondiente.