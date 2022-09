Daniel Marx: "Hoy la economía no se mueve ni al dólar oficial ni al CCL, es una mezcla de los dos"

Periodista: ¿Qué análisis hace de la gira de Massa por Estados Unidos?

Daniel Marx: Es un avance. Tanto Argentina como el Fondo se debían esta discusión. Buena o mala, el país tiene una dependencia de los desembolsos del FMI que es imposible de negar. Para que se produzcan esos desembolsos, hay que pasar las revisiones, es el mecanismo habitual del organismo que tiene su dificultad.

P.: Le tocó ser jefe negociador de la deuda, ¿cómo encara habitualmente el staff las revisiones?

D.M.: El Fondo encara esto como una discusión integral. Empiezan con la cuestión fiscal, luego van por la acumulación de reservas, se discute si hay ajustes, si el déficit se mide en pesos corrientes o en porcentaje del PBI. Hay mucho debate técnico. Al fin y al cabo, todo tiene su componente de criterios y ahí es donde aparecen las otras gestiones. Pero primero hay que tener un diagnóstico más o menos compartido, después saber qué se hace para adelante y, por último, cómo se refleja eso en la interpretación de algunos aspectos del acuerdo.

P.: Cuando el Fondo ve un dato de inflación como el de agosto, ¿qué propone?

D.M.: Te aseguro que la reacción del Fondo frente a esto es pedir más ajuste fiscal y más suba de la tasa de interés. Ahí de vuelta se puede abrir un debate porque hay quienes dicen que la suba de tasas no tiene impacto porque el sistema monetario es tan pequeño que no termina influyendo, pero el Fondo te va a decir que es pequeño porque no se ponen las tasas adecuadas.

P.: ¿Cómo analiza el impacto del dólar soja?

D.M.: Está dando alivio de reservas y fiscal porque uno recibe las retenciones de esas exportaciones que son más altas y a un precio mayor. Hay que ver cuánto efecto es permanente y cuánto transitorio, a medida que se desagotan del stock tiene efecto más permanente pero, si se vuelven a acumular los stocks, el efecto será solo transitorio.

P.: ¿Es sostenible pensar en un mercado cambiario desdoblado?

D.M.: Si son medidas tendientes a dar sostenibilidad en el mediano plazo, sí. Pero si son medidas que se agotan en sí mismo, es más complicado. Por eso hay que verlas en el contexto. En la práctica, la aceleración del ritmo de devaluación está en marcha y lo deseable es converger a un solo tipo de cambio.

P.: ¿Al ritmo de qué dólar se mueve la economía?

D.M.: Hay una mezcla, no es ni el dólar contado con liquidación ni el dólar oficial el parámetro.

P.: ¿Se puede pensar en una devaluación controlada?

D.M.: Hay que ver cómo sigue, el contexto en el que se pone. Nunca es fácil llevar adelante una devaluación controlada. En la medida en que uno lo ponga dentro de un esquema de una estabilización posterior, es distinto que si se hace sin ancla.

P.: Escuchamos muchas veces decir que la inflación es multicasual, pero, ¿cuál es la principal causa?

D.M.: Es verdad que multicausal es una palabra muy usada, pero tampoco hay que caer en la idea de que hay una sola causa. Hay varias cuestiones. Algunos hablan de aumento de la oferta monetaria, pero hoy no lo tenés casi, aunque se pueda pensar que a futuro la vas a tener. Además, tenés una inercia que también es un componente importante, desequilibrios muy marcados en precios relativos, una economía que casi no crece.

P.: ¿Hoy qué le preocupa más el déficit fiscal o el cuasi fiscal?

D.M.: Hoy miro más la parte fiscal. El cuasi fiscal va a cambiar, hay que mirar el balance entero del Banco Central y ajustarlo por inflación, no son cosas fácilmente homogeneizables. El stock de pases y Leliq fue subiendo mucho, parte porque se financió al Tesoro, parte por los intereses, pero la tasa pagada por las Leliq previas hasta ahora había estado por debajo de la tasa de inflación. Hay que ponerle un ojo, pero tampoco creo que sea inmanejable.