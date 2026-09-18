Desempleo: las 10 ciudades más afectadas y dónde ya supera los dos dígitos

Con 1,2 millones de personas en búsqueda activa de trabajo, el mapa del INDEC muestra los principales distritos y regiones del país golpeados por el desempleo. Los detalles, en la nota.

La tasa de desempleo escaló al 7,9% durante el segundo trimestre de 2026. Sin embargo, este indicador promedio nacional disimula una profunda heterogeneidad territorial: la brecha entre el centro urbano con mayor nivel de desocupación y aquel con menor desempleo supera los diez puntos porcentuales.

La región pampeana se consolida como el principal foco de desempleo del país. De acuerdo con los últimos datos del INDEC, la zona registra una desocupación promedio del 9,7%, liderada por el Gran Rosario con un 11,5%. Completan los indicadores más críticos el Gran Córdoba, con un 10,5%, y el aglomerado de Mar del Plata, con un 9,9%.

Cabe señalar que los datos corresponden al último informe de Mercado de Trabajo de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC , la cual releva 31 aglomerados urbanos. Por esta razón, los resultados reflejan la dinámica de las ciudades y áreas metropolitanas encuestadas, y no necesariamente el comportamiento del total de cada provincia.

En los 31 aglomerados urbanos relevados, la tasa de actividad se ubicó en el 48,9%, la tasa de empleo alcanzó el 45,0% y la desocupación llegó al 7,9%. Con estos porcentajes, el INDEC estimó una población de 13,6 millones de personas ocupadas y 1,2 millones de desocupados dentro del universo cubierto por la EPH.

En los 31 aglomerados urbanos relevados, la tasa de actividad se ubicó en el 48,9%, la tasa de empleo alcanzó el 45,0% y la desocupación llegó al 7,9%.

Gran Rosario: 11,5%

Gran Córdoba: 10,5%

Mar del Plata: 9,9%

Bahía Blanca-Cerri: 9,7%

Comodoro Rivadavia-Rada Tilly: 9,2%

Corrientes: 9,1%

Partidos del Gran Buenos Aires: 8,8%

Río Gallegos: 8,8%

Gran La Plata: 8,7%

Gran Santa Fe: 8,6%

El ranking de las diez ciudades con mayor desocupación refleja el impacto directo sobre los principales motores agroindustriales, portuarios y de servicios del país. En el podio, el Gran Rosario (11,5%), sostenido por la industria aceitera, el complejo portuario y el comercio regional, y el Gran Córdoba (10,5%), con fuerte impronta automotriz, metalmecánica y servicios educativos, muestran la presión sobre la actividad manufacturera. En tanto, Mar del Plata (9,9%), golpeada en sus ejes de pesca, turismo estacional y construcción, completa los tres aglomerados con peores indicadores laborales.

De esta manera, el desempleo se extiende a otros nodos urbanos e industriales de relevancia. Bahía Blanca-Cerri (9,7%) y Comodoro Rivadavia-Rada Tilly (9,2%) enfrentan este escenario con matrices ligadas al polo petroquímico, la logística portuaria y la explotación hidrocarburífera. Por su parte, la capital de Corrientes (9,1%), dominada por el empleo público, el comercio y la construcción, comparte guarismos similares a los Partidos del Gran Buenos Aires (8,8%) y el Gran La Plata (8,7%), donde gravitan la industria manufacturera, la construcción y la logística metropolitana. Finalmente, Río Gallegos (8,8%) y el Gran Santa Fe (8,6%) completan la nómina apoyados en la función pública, la actividad comercial y los servicios regionales.

La concentración de varios de los registros más elevados en la región pampeana explica que esa zona haya presentado la mayor tasa de desocupación regional del país, con un 9,7%. Por detrás se ubicaron el Gran Buenos Aires, con un 8,2%; el Noreste (NEA), con un 7,0%; la Patagonia, con un 6,3%; Cuyo, con un 5,9%, y el Noroeste (NOA), con un 4,3%. De esta manera, el promedio consolidado para los 31 aglomerados urbanos se fijó en el 7,9%.

Las 10 ciudades con menor desocupación

Las ciudades/regiones con menor tasas de desempleo del país fueron las siguientes:

Viedma-Carmen de Patagones: 0,7%

Santiago del Estero-La Banda: 0,9%

Gran San Luis: 2,6%

Gran San Juan: 3,2%

Jujuy-Palpalá: 3,4%

Formosa: 4,8%

CABA: 5,6%

Posadas: 5,9%

Una cifra baja de desocupación no implica, de forma lineal, una gran dinamización de la actividad económica. Memo

Una cifra baja de desocupación no implica, de forma lineal, una gran dinamización de la actividad económica. Muchas veces, el fenómeno se explica por aquellas personas que no tienen empleo pero tampoco salen a buscarlo, y quedan fuera de la medición de desempleo que realiza la EPH.

Esta dinámica se observa de manera marcada en el aglomerado Santiago del Estero-La Banda. A pesar de registrar una tasa de empleo de solo el 39,4%, la baja participación laboral (39,8%) hizo que el desempleo cayera nominalmente al 0,9%. No obstante, el propio INDEC advierte sobre la fragilidad de este último dato, encasillándolo como una estimación estadísticamente poco representativa debido a su alto coeficiente de variación.