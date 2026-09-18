Recaudación: para alcanzar los números proyectados para 2026 las retenciones deberían subir 65%

Se trata de estimaciones hechas por el IARAF en base a los propios números que propone el ministro Luis Caputo para el cierre de este año y la marcha del que viene.

Luis Caputo es menos optimista que en 2026, pero igualmente le va a costar llegar a las metas del 2027.

El Proyecto de Presupuesto del 2027 es bastante menos desbordante de optimismo que el del año pasado, según coinciden los economistas, aunque no por ello sigue planteando metas y objetivos de muy dificil cumplimiento.

En el caso de la recaudación tributaria, para llegar al objetivo previsto para el año próximo, en lo que resta de 2026 la dinámica fiscal debería invertirse en un 100%.

De una caída acumulada del 3,8% la recaudación debería pasar a crecer 5,4% entre septiembre y diciembre, según plantea el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) en su último reporte sobre el proyecto que el Gobierno envió al Congreso este martes.

Eso es así porque siguiendo las propias proyecciones que elaboró el ministro de Economía, Luis Caputo , este año los ingresos del fisco deberían caer 0,9% en términos reales para llegar a los $240,4 billones que indica el proyecto de ley. Y ese es el punto de partida desde el cual se estima el incremento de la recaudación del año entrante que debería cerrar en $307,4 billones.

Según indica el proyecto elevado al Congreso la recaudación de los impuestos debería terminar el siguiente modo:

Bajas:

Internos Coparticipados 20,2%

Derechos de Importación y Tasa Estadística 19,3%

Derechos de Exportación 11,8%

IVA Neto 5,4%

Créditos y Débitos en Cuenta Corriente 2,8%

Seguridad Social 1%.

Subas:

Impuesto a los Combustibles 20,5%

Ganancias, 8,5%

Bienes Personales 0,6%

Otros Impuestos 132,9%

Pero dado el comportamiento actual de los ingresos tributarios y de la seguridad social, en lo que queda del año los impuestos deberían comportarse del siguiente modo:

Derechos de Exportación debería pasar a subir 65%; Ganancias, 14,5% y Seguridad Social, 4,8%. El IVA debería dejar caer al 6%, como hasta ahora, a caer el 3% hasta diciembre. En tanto, Bienes Personales debería pasar de una suba real de 7,3% en los primeros ocho meses a una caída de 33,9% en el resto del año.

La evaluación de la mayoría de los economistas que siguen los temas impositivos es que resulta muy poco probable que la recaudación de impuestos suba de manera tan fuerte como se necesitaría.

A su vez, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que en agosto el superávit primario del Sector Público Nacional (SPN) alcanzó los $1,99 billones, mientras que el financiero sumó $0,6 billones. Es de recordar que en ese mes la recaudación de impuestos no registró incrementos al subir casi lo mismo que la inflación, 33,5%.