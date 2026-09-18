Buscan que un hombre de 119 años de Costa Rica sea declarado como el más longevo de la historia + Agregar ámbito en









Se trata de un ciudadano de la península de Nicoya, famosa por la longevidad de sus habitantes. Su familia aseguró que "tuvo su época de fiestero" y que hoy toma whisky.

Un ciudadano de Costa Rica podría ser acreditado como el hombre más longevo de la historia. Se trata de José Flores, quien hoy tiene 119 años y afirmó que "el secreto está en Dios".

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Flores vive en Sardinal, en la península de Nicoya, una región famosa por la longevidad a la que llegan sus habitantes, ya que son varios los casos en los que superaron los 100. Su caso es tan notable que la presidenta Laura Fernández lo visitó en julio y ordenó construirle una nueva vivienda acorde para su edad, dado que actualmente se desplaza con andador.

Buscan acreditar a un costarricense como el hombre más longevo de la historia La cédula de identidad de Flores indica que nació el 11 de julio de 1907 en Las Lajas Cañas, provincia de Guanacaste, sobre el Pacífico. Su nieta Hellen relató a la AFP que "tuvo su época de fiestero" y que de joven fumaba, bebía licor y boxeaba, mientras de vez en cuando aún toma whisky.

Una foto de Flores junto a su familia, durante su cumpleaños número 118 en 2025. Asociación Península de Nicoya Zona Azul (Facebook) "En casa él está activo en las tardes, a veces nos ponemos a jugar dominó, él ve su programa y se echa un sueñito aquí en la silla", añadió la mujer. Flores, quien trabajó en una bananera y como agricultor, apenas toma dos pastillas y unas gotas para su salud.

Para su nieta, el secreto de su longevidad está en la alimentación y el cuidado familiar. Viudo desde hace 23 años, tuvo ocho hijos y uno falleció. La Asociación Península de Nicoya Zona Azul busca que Flores ingrese al libro Guinness de los récords como "el hombre que más años ha vivido en la historia de la humanidad", declaró su presidente, Jorge Vindas.

Otros casos de las personas más longevas Solo la francesa Jeanne Calment, quien murió en 1997 a los 122 años, habría vivido más tiempo mientras el japonés Jiroemon Kimura fallecido en 2013 con 116 años. De momento, solo un hombre es más viejo que el costarricense: el brasileño Joao Marinho Neto, con 113 años, según Guinness. Vindas señaló que aún espera "dos documentos" que no detalló y son necesarios para el reconocimiento. La península de Nicoya es una de las cinco zonas azules descritas por investigadores de la longevidad. De hecho Flores, a los 105 años aún bailaba, cargaba el machete y "salía a hacer cosas", contó su nieta. Con motivo del cumpleaños, su club, Liga Deportiva Alajuelense, le regaló una camiseta con el dorsal 119. Y en un mensaje a la juventud, afirmó: "Que trabajen como yo".

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