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18 de septiembre 2026 - 14:41

El Teatro Colón transmitirá en vivo la última función de "Principio de Éxtasis" este domingo por streaming

La función, que cerrará el ciclo de diez presentaciones, comenzará a las 17.

La función se podrá ver este domingo.

La función se podrá ver este domingo.

Ph-Carlos Villamayor

El Ballet Estable del Teatro Colón, dirigido artísticamente por Julio Bocca, transmitirá en vivo y de manera gratuita este domingo 20 de septiembre la última función de Principio de Éxtasis, el ballet inspirado en El Aleph de Jorge Luis Borges, a través de sus redes oficiales.

La función, que cerrará el ciclo de diez presentaciones de esta creación, comenzará a las 17h. Sobre el escenario estarán Facundo Luqui, Lola Múgica, Juan Pablo Ledo, Nicolas Da Silva, Jiva Velázquez y José Ángel Borges, junto a todo el Ballet Estable, que participa en su conjunto de esta puesta.

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Cómo ver la última función de Principio de Éxtasis

La función del domingo a las 17 podrá verse a través de www.teatrocolon.org.ar y las redes oficiales del teatro: www.facebook.com/TeatroColonOficial, https://www.instagram.com/teatrocolon/ y www.youtube.com/teatrocolontv.

Principio de Éxtasis es una creación comisionada especialmente por el Teatro Colón, con concepción, coreografía y dirección de Goyo Montero, música original de Gustavo Santaolalla, música adicional y diseño sonoro de Owen Belton, escenografía de Eduardo Basualdo, diseño de vestuario a cargo de Mariana Tirantte y voz en off de Ricardo Darín.

Suscribirse al canal es la mejor forma de no perderse ninguna de las próximas transmisiones en vivo además de acceder a todo lo que el teatro ya tiene disponible ahí —entrevistas, adelantos, funciones completas y mucho más del universo que se mueve detrás de cada estreno.

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