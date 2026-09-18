El Ballet Estable del Teatro Colón, dirigido artísticamente por Julio Bocca, transmitirá en vivo y de manera gratuita este domingo 20 de septiembre la última función de Principio de Éxtasis, el ballet inspirado en El Aleph de Jorge Luis Borges, a través de sus redes oficiales.
El Teatro Colón transmitirá en vivo la última función de "Principio de Éxtasis" este domingo por streaming
La función, que cerrará el ciclo de diez presentaciones, comenzará a las 17.
-
Jamiroquai en Argentina: una noche cargada de hits a puro groove y sofisticación
-
El regreso de la extraña pasajera
La función, que cerrará el ciclo de diez presentaciones de esta creación, comenzará a las 17h. Sobre el escenario estarán Facundo Luqui, Lola Múgica, Juan Pablo Ledo, Nicolas Da Silva, Jiva Velázquez y José Ángel Borges, junto a todo el Ballet Estable, que participa en su conjunto de esta puesta.
Cómo ver la última función de Principio de Éxtasis
La función del domingo a las 17 podrá verse a través de www.teatrocolon.org.ar y las redes oficiales del teatro: www.facebook.com/TeatroColonOficial, https://www.instagram.com/teatrocolon/ y www.youtube.com/teatrocolontv.
Principio de Éxtasis es una creación comisionada especialmente por el Teatro Colón, con concepción, coreografía y dirección de Goyo Montero, música original de Gustavo Santaolalla, música adicional y diseño sonoro de Owen Belton, escenografía de Eduardo Basualdo, diseño de vestuario a cargo de Mariana Tirantte y voz en off de Ricardo Darín.
Suscribirse al canal es la mejor forma de no perderse ninguna de las próximas transmisiones en vivo además de acceder a todo lo que el teatro ya tiene disponible ahí —entrevistas, adelantos, funciones completas y mucho más del universo que se mueve detrás de cada estreno.
- Temas
- Teatro Colón