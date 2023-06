Dólar blue: cómo le fue frente a la inflación de mayo y qué se espera para los próximos meses

Dólar blue: ¿Qué viene pasando en junio?

Junio se caracteriza por ser un mes complejo. En los primeros días, el paralelo se mantuvo con escasos movimientos debido a la venta de las empresas para pagar sueldos y aguinaldos. Y a fin de mes, ocurre exactamente lo contrario: con más pesos en la calle es más probable que se dispare la demanda. Todo en un contexto electoral a 2 meses de las PASO, lo que hace actuar a la moneda dura como cobertura no sólo ante la inflación sino también ante la devaluación de la moneda.

"Históricamente, el dólar se ha mostrado como un refugio de poder adquisitivo para la sociedad argentina frente a las recurrentes crisis cambiarias. En este sentido, los excesos de liquidez suelen transformarse en una mayor demanda de divisas y, frente a mercado de cambios sumamente restringido, los dólares alternativos cobran aún más relevancia", analizó Bruno Bonfanti economista de Ecolatina en consulta con Ámbito.

La economista Elena Alonso, en consulta con este medio, adjudicó la reciente alza del blue a una cuestión de expectativas electorales y coyunturales.

"La incertidumbre de cara a las elecciones hace que las personas por temor salga a resguardar sus ahorros en moneda dura, porque es lo que nunca falló, y por desconocimiento a otras alternativas de inversión mas rentables que comprar billete. Pero también al existir una economía informal muy fuerte, a las personas no les queda otra a veces que acudir a esta opción porque es lo único que pueden hacer por tener sueldos en negro. En este mismo sentido, viene también la presión de mas pesos en la economía por el pago de sueldo anual complementario que genera mas demanda de este tipo de dolar y demás dólares financieros, como MEP o CCL. Por otro lado, mas macro es el tema de que la inflación también ejerce presión sobre estos tipos de cambio y a medida que suben los precios, hay una presión para aumentar el tipo de cambio y que no quede desfasado".

¿Qué se espera para los próximos meses?

A futuro, Bonfati afirmó que es probable que "veamos una mayor volatilidad en la brecha cambiaria producto de la típica dolarización de carteras en la temporada preelectoral. No obstante, no hay que perder de vista que las subas en los dólares alternativos no suelen ser paulatinas como ocurre actualmente con el tipo de cambio oficial (crawling peg). Contrariamente, los dólares alternativos suelen mostrar marcados incrementos en momentos donde prima la incertidumbre, para luego estabilizarse durante algunas ruedas en dichos niveles. En este sentido, al analizar los saltos en los dólares alternativos no hay que pasar por alto que actualmente la inflación se encuentra en niveles sumamente elevados y el tipo de cambio oficial viaja a un ritmo superior al 7%".

Por su parte, el economista Amilcar Collante afirmó que "siempre hay una tendencia a dolarizar el excedente de pesos y esto puede agregar algo más de demanda al mercado". Para el analista, el Gobierno seguirá con la misma estrategia que viene llevando adelante hasta el momento: intervenir en los cierres de los dólares financieros "para contener la brecha cambiaria".

"Creo que con la inflación cerca de 8% los dólares financieros deberá subir cerca de 5% / 6% , no puede quedarse muy atrasado respecto a los precios", agregó.