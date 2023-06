Dólar: Gobierno descarta una devaluación brusca

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación , Agustín Rossi , brinda este martes desde el mediodía su segundo informe sobre la marcha del Gobierno ante la Cámara de Diputados , responde las preguntas de los legisladores de todos los bloques, principalmente sobre economía y política exterior y se refirió a una posible devaluación : "No va a ser necesario".

"Las condiciones estructurales de la economía argentina empiezan a cambiar no solamente el año que viene, sino a partir de la finalización de este año. Este año, la Argentina va a empezar a recaudar reservas genuinas a partir de la cosecha fina, y el año que viene no solamente vamos a tener estas infraestructuras energéticas funcionando en su totalidad, sino que no vamos a tener los efectos de la sequía que son u$s20.000 que nos faltaron este año".