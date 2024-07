Dólar: el mercado le pone fecha a la salida del cepo y preocupa la acumulación de reservas

Plan de estabilización: qué opina el mercado tras los anuncios

"Claramente, el plan actualmente tiene una parte positiva, más allá de lo que se ha visto en esta primera parte y la aprobación de la Ley Bases y la ley fiscal, pero tiene una parte de alta incertidumbre que es cómo seguís con la política cambiaria, básicamente porque no estás acumulando reservas y si no acumulás reservas, Argentina no tiene forma de salir del cepo", dijo a una radio local Juan Luis Bour, de Fundación FIEL.