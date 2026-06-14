Australia fue el encargado de abrir la actividad de este domingo en el Mundial 2026 y lo hizo con un triunfo que dio que hablar. En Vancouver, los Socceroos derrotaron 2-0 a Turquía y frustraron el esperado regreso del seleccionado europeo a una Copa del Mundo después de 24 años de ausencia. El conjunto oceánico mostró solidez durante gran parte del encuentro y golpeó en los momentos justos gracias a los tantos de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe. Con este resultado, Australia comenzó con el pie derecho en el Grupo D y sumó tres puntos fundamentales en una zona que también integran Estados Unidos y Paraguay.
Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del domingo 14 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticias
Los Socceroos se impusieron 2-0 en Vancouver y arruinaron la vuelta del seleccionado turco a una Copa del Mundo. Alemania, Países Bajos y Ecuador debutan este domingo.
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Mundial 2026: Escocia consiguió un sufrido triunfo, en una jornada de empates de Brasil-Marruecos y Qatar-Suiza
La jornada del sábado había dejado varios resultados que empezaron a marcar el pulso del torneo. Qatar protagonizó una de las primeras sorpresas del Mundial al rescatar un agónico empate 1-1 frente a Suiza y conseguir el primer punto mundialista de su historia. Más tarde, Brasil y Marruecos estuvieron a la altura de las expectativas en uno de los encuentros más atractivos de la primera fecha e igualaron 1-1 en un partido intenso, con momentos de gran nivel futbolístico y situaciones para ambos equipos. Además, Escocia logró imponerse por 1-0 ante Haití en un encuentro mucho más cerrado de lo esperado y arrancó su participación con una victoria que lo dejó como líder momentáneo de su grupo.
La acción continuará este domingo con tres partidos que prometen captar la atención de los fanáticos. Alemania, uno de los grandes candidatos al título, hará su debut frente a Curazao, que disputará la primera Copa del Mundo de su historia. Luego será el turno de Países Bajos y Japón, un cruce que enfrenta a dos selecciones acostumbradas a competir en la élite internacional. Finalmente, Ecuador, dirigido por Sebastián Beccacece, pondrá primera ante Costa de Marfil en un duelo que cerrará la jornada y que puede comenzar a definir el panorama de un grupo que promete ser muy parejo.
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