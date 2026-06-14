SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
14 de junio 2026 - 09:05

Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del domingo 14 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

Los Socceroos se impusieron 2-0 en Vancouver y arruinaron la vuelta del seleccionado turco a una Copa del Mundo. Alemania, Países Bajos y Ecuador debutan este domingo.

Nestory Irankunda abrió el camino del triunfo australiano y se convirtió en el goleador más joven de los Socceroos en una Copa del Mundo.
  • Nestory Irankunda abrió el camino del triunfo australiano y se convirtió en el goleador más joven de los Socceroos en una Copa del Mundo.

    • Australia fue el encargado de abrir la actividad de este domingo en el Mundial 2026 y lo hizo con un triunfo que dio que hablar. En Vancouver, los Socceroos derrotaron 2-0 a Turquía y frustraron el esperado regreso del seleccionado europeo a una Copa del Mundo después de 24 años de ausencia. El conjunto oceánico mostró solidez durante gran parte del encuentro y golpeó en los momentos justos gracias a los tantos de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe. Con este resultado, Australia comenzó con el pie derecho en el Grupo D y sumó tres puntos fundamentales en una zona que también integran Estados Unidos y Paraguay.

    La jornada del sábado había dejado varios resultados que empezaron a marcar el pulso del torneo. Qatar protagonizó una de las primeras sorpresas del Mundial al rescatar un agónico empate 1-1 frente a Suiza y conseguir el primer punto mundialista de su historia. Más tarde, Brasil y Marruecos estuvieron a la altura de las expectativas en uno de los encuentros más atractivos de la primera fecha e igualaron 1-1 en un partido intenso, con momentos de gran nivel futbolístico y situaciones para ambos equipos. Además, Escocia logró imponerse por 1-0 ante Haití en un encuentro mucho más cerrado de lo esperado y arrancó su participación con una victoria que lo dejó como líder momentáneo de su grupo.

    Informate más

    La acción continuará este domingo con tres partidos que prometen captar la atención de los fanáticos. Alemania, uno de los grandes candidatos al título, hará su debut frente a Curazao, que disputará la primera Copa del Mundo de su historia. Luego será el turno de Países Bajos y Japón, un cruce que enfrenta a dos selecciones acostumbradas a competir en la élite internacional. Finalmente, Ecuador, dirigido por Sebastián Beccacece, pondrá primera ante Costa de Marfil en un duelo que cerrará la jornada y que puede comenzar a definir el panorama de un grupo que promete ser muy parejo.

    Live Blog Post

    Quién juega hoy en el Mundial 2026: Alemania, Países Bajos y Ecuador debutan en la Copa del Mundo

    alemania seleccion

    El Mundial 2026 ya comenzó y las selecciones van en busca de la conquista. Este domingo 14 de junio, Alemania abrirá su participación ante la debutante Curazao. Más tarde, Países Bajos se enfrentará a Japón y cerrará la jornada con el estreno de Ecuador ante Costa de Marfil. La jornada comenzará a la madrugada con Australia y Turquía.

    El torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá -tres sedes por primera vez en la historia- inició su edición más numerosa. En esta oportunidad, participan 48 selecciones y se jugarán un total de 104 partidos en 16 sedes.

    Leé la nota completa

    Live Blog Post

    Australia arruinó el esperado regreso de Turquía al Mundial y golpeó de entrada

    australia turquia (1)

    Australia comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026 al derrotar 2-0 a Turquía en Vancouver. El conjunto oceánico se mostró efectivo en los momentos clave del partido y dejó sin festejo al seleccionado europeo, que volvía a disputar una Copa del Mundo después de 24 años de ausencia.

    Los Socceroos abrieron el marcador a los 27 minutos gracias a una gran definición de Nestory Irankunda, quien aprovechó un espacio entre varios defensores para sacar un remate rasante y poner en ventaja a su equipo. El delantero de 20 años celebró el tanto con un homenaje a la leyenda australiana Tim Cahill y además se convirtió en el goleador más joven de Australia en la historia de los Mundiales. Del otro lado, Turquía intentó reaccionar y tuvo su oportunidad más clara en el complemento con un tiro libre de Arda Güler, pero el arquero Patrick Beach respondió con una gran atajada para sostener la ventaja.

    La sentencia llegó a los 75 minutos, cuando Connor Metcalfe capitalizó un error de Ismail Yüksek y marcó el 2-0 definitivo. Con una actuación sólida y un Beach muy seguro bajo los tres palos, Australia sumó tres puntos fundamentales en el Grupo D, donde también compiten Estados Unidos y Paraguay. Turquía, semifinalista en Corea-Japón 2002 y ausente en las últimas cinco Copas del Mundo, deberá recuperarse rápido si quiere mantener vivo el sueño de avanzar a los octavos de final.

    Te puede interesar

    Otras noticias