Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del domingo 14 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

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Australia arruinó el esperado regreso de Turquía al Mundial y golpeó de entrada

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Australia comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026 al derrotar 2-0 a Turquía en Vancouver. El conjunto oceánico se mostró efectivo en los momentos clave del partido y dejó sin festejo al seleccionado europeo, que volvía a disputar una Copa del Mundo después de 24 años de ausencia.

Los Socceroos abrieron el marcador a los 27 minutos gracias a una gran definición de Nestory Irankunda, quien aprovechó un espacio entre varios defensores para sacar un remate rasante y poner en ventaja a su equipo. El delantero de 20 años celebró el tanto con un homenaje a la leyenda australiana Tim Cahill y además se convirtió en el goleador más joven de Australia en la historia de los Mundiales. Del otro lado, Turquía intentó reaccionar y tuvo su oportunidad más clara en el complemento con un tiro libre de Arda Güler, pero el arquero Patrick Beach respondió con una gran atajada para sostener la ventaja.

La sentencia llegó a los 75 minutos, cuando Connor Metcalfe capitalizó un error de Ismail Yüksek y marcó el 2-0 definitivo. Con una actuación sólida y un Beach muy seguro bajo los tres palos, Australia sumó tres puntos fundamentales en el Grupo D, donde también compiten Estados Unidos y Paraguay. Turquía, semifinalista en Corea-Japón 2002 y ausente en las últimas cinco Copas del Mundo, deberá recuperarse rápido si quiere mantener vivo el sueño de avanzar a los octavos de final.