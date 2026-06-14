El "esfuerzo emocional" de ver a la Selección argentina aumenta hasta 20% las consultas por problemas cardiovasculares

Un estudio llevado a cabo por expertos de la salud advierte sobre un posible aumento de problemas cardíacos cuando juega la Selección argentina.

Especialistas del Hospital Universitario Austral advierten que los problemas cardiovasculares suelen aumentar alrededor de un 20 % cuando la Selección Argentina juega un Mundial.

El Mundial 2026 es el evento que los fanáticos del fútbol están esperando desde hace tres años y medio. Ver un partido de fútbol puede ser un disfrute, pero también puede transformarse en una situación muy estresante por las emociones que se ponen en juego cuando la Selección argentina sale a la cancha.

El interrogante sobre si en ese contexto existe un mayor riesgo de producirse un un evento cardiaco viene ocupando a los cardiólogos mundial tras mundial. De hecho, se han realizado varios estudios al respecto, que en algunos casos tuvieron resultados contradictorios entre sí, pues investigaciones en Italia, Alemania y Portugal descartaron una asociación entre los infartos de miocardio y el máximo evento deportivo global, pero hay investigaciones de prestigiosas hospitales universitarios que sí advierten sobre un posible aumento del riesgo .

Los argentinos viven la pasión por la Scaloneta con el corazón y la ansiedad de la previa, la tensión de los penales, la euforia de un gol sobre la hora o la frustración de una derrota no se viven solamente en la cabeza: también tienen un impacto concreto en el organismo . De hecho, tras partidos decisivos, las consultas por problemas cardiovasculares suelen aumentar alrededor de un 20 %, según expertos del Hospital Universitario Austral.

El doctor José Bonorino, jefe de la Unidad Coronaria del Hospital Universitario Austral, aseguró que "un partido de la Selección puede funcionar como una verdadera prueba de "esfuerzo emocional".

El especialista explicó que durante un encuentro intenso, el cuerpo activa el sistema nervioso simpático —el mecanismo de "lucha o huida"— y libera adrenalina, noradrenalina y cortisol. Esto provoca un aumento de la frecuencia cardíaca, una elevación de la presión arterial, una mayor contractilidad del corazón y un incremento del consumo de oxígeno por parte del músculo cardíaco.

"En la mayoría de las personas esto no pasa de un estado transitorio de ansiedad y queda como una anécdota. Sin embargo, en pacientes con factores de riesgo puede actuar como desencadenante de infartos, arritmias o crisis hipertensivas", explicó el doctor Bonorino.

Entre las complicaciones cardiovasculares agudas más serias se encuentran los eventos coronarios, ya que el estrés puede favorecer la ruptura de placas ateroscleróticas, generar vasoconstricción coronaria y aumentar la coagulación sanguínea. También pueden aparecer arritmias, especialmente en personas con cardiopatías previas o predisposición eléctrica; crisis hipertensivas, con riesgo de ACV; y la llamada miocardiopatía por estrés o síndrome de Takotsubo, una disfunción cardíaca transitoria que puede simular un infarto. Aunque es infrecuente, el estrés emocional extremo también puede actuar como desencadenante final de una muerte súbita en personas con enfermedad coronaria o cardiopatías no diagnosticadas.

Por todas estas razones las recomendaciones son no suspender la medicación habitual, moderar el consumo de alcohol y comida y evitar el tabaco u otras sustancias.

Bonorino explicó que durante los partidos decisivos suelen ver un fenómeno curioso: las guardias se tranquilizan mientras dura el encuentro, pero después aparece un aumento de consultas.

"En líneas generales, crecen alrededor de un 20 % -comúnmente, por dolor torácico, cuadros coronarios y arritmias-, especialmente durante instancias decisivas, frente a adversarios más complicados, rivales clásicos o definiciones por penales. El problema es que muchos pacientes llegan tarde porque esperan a que termine el partido para buscar atención médica", agregó el facultativo.

Bonorino aclaró que una emoción positiva puede ser tan intensa para el corazón como una negativa. "Nuestro corazón reacciona más a la intensidad de la emoción que a si esta es positiva o negativa. Tanto una derrota dramática como una victoria agónica por penales pueden generar picos de estrés lo suficientemente altos como para desencadenar eventos cardiovasculares en personas vulnerables. La miocardiopatía por estrés, también conocida como síndrome de Takotsubo, lo demuestra muy bien. Aunque clásicamente se la asocia con emociones negativas -de ahí el nombre de 'síndrome del corazón roto'- también se ha descripto después de ganar un campeonato, vivir un reencuentro muy esperado o atravesar una sorpresa extremadamente feliz. De hecho, algunos autores hablan incluso del Happy Heart Syndrome, una variante del Takotsubo desencadenada por emociones positivas intensas".

CORAZÓN ARGENTINA Cuando juega la Scaloneta las palpitaciones se aceleran y hay que considerar algunas cuestiones puntuales para no sufrir ningún problema caridovascular. es.pngtree.com

Existen perfiles claramente más vulnerables y un partido de alta intensidad emocional puede actuar como un verdadero gatillo clínico. No se trata de evitar el fútbol, sino de identificar el riesgo y amortiguar el impacto de la emoción.

"Las personas con enfermedad cardiovascular conocida son más sensibles a los aumentos bruscos de la demanda cardíaca y a la vasoconstricción. También presentan un riesgo mayor quienes tienen antecedentes de arritmias, como fibrilación auricular o arritmias ventriculares, así como quienes padecen determinadas cardiopatías, ya que la descarga de adrenalina puede desestabilizar el ritmo cardíaco. A esto se suman los pacientes con múltiples factores de riesgo -hipertensión, diabetes, tabaquismo, dislipidemia o edad avanzada-, que suelen contar con menor reserva funcional, y aquellas personas con altos niveles de ansiedad, estrés crónico o una gran reactividad emocional, cuya respuesta fisiológica frente a la tensión suele ser más intensa y prolongada". indica el especialista.

Otra de las recomendaciones es ver los partidos acompañado, ya que permite detectar síntomas de alarma en forma temprana, pedir ayuda y evitar demoras en la consulta. Esto es especialmente recomendable para personas con enfermedad cardíaca conocida, adultos mayores con múltiples factores de riesgo, pacientes que ya hayan experimentado síntomas durante partidos anteriores o quienes reciben tratamientos complejos, como antiarrítmicos o anticoagulantes.

El estrés emocional actúa como desencadenante agudo, pero los hábitos típicos del Mundial funcionan como amplificadores muy potentes del daño. Entre los que más preocupan a los cardiólogos están el exceso de alcohol, las comidas copiosas, el tabaquismo, la privación de sueño, pasar muchas horas sentado y, algo fundamental, suspender o descuidar la medicación habitual. Esa mezcla es la que realmente puede disparar eventos cardiovasculares, especialmente en personas con antecedentes o factores de riesgo.

Los nervios del partido pueden acelerar el corazón, pero no deberían provocar dolor persistente en el pecho, falta de aire o desmayos. Si un síntoma no desaparece en segundos o pocos minutos, hay que dejar de mirar el partido y buscar atención médica.

Algunas señales de alarma son el dolor en el pecho, la espalda, los brazos, el cuello o la mandíbula; molestias en la boca del estómago o náuseas; falta de aire o transpiración profusa; palpitaciones; mareos o desmayos. También deben encenderse las alertas ante dificultades para hablar, asimetrías en la cara o pérdida de fuerza en alguna parte del cuerpo.

Diez pautas para disfrutar con salud los partidos de la Selección argentina

La Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y la Fundación Cardiológica Argentina advierten que la pasión y el estrés emocional durante un partido pueden elevar temporalmente la presión arterial. Recomiendan disfrutar con salud siguiendo estas 10 pautas fundamentales:

No suspender la medicación: Los datos indican que durante los días de partido muchas personas olvidan tomar su medicación para la hipertensión o diabetes.

Los datos indican que durante los días de partido muchas personas olvidan tomar su medicación para la hipertensión o diabetes. Evitar el tabaco: No fumar antes, durante ni después del partido, ya que el humo de segunda mano y el cigarrillo exacerban el riesgo.

No fumar antes, durante ni después del partido, ya que el humo de segunda mano y el cigarrillo exacerban el riesgo. Cuidar la "picada": Moderar los alimentos ricos en grasas saturadas, frituras y snacks con alto contenido de sodio.

Moderar los alimentos ricos en grasas saturadas, frituras y snacks con alto contenido de sodio. Hidratación constante: Priorizar el consumo de agua y evitar el exceso de bebidas alcohólicas o estimulantes (como mucho café o mate).

Priorizar el consumo de agua y evitar el exceso de bebidas alcohólicas o estimulantes (como mucho café o mate). Evitar el sedentarismo: No quedarse pegado al sillón los 90 minutos; es vital aprovechar el entretiempo para levantarse y caminar.

No quedarse pegado al sillón los 90 minutos; es vital aprovechar el entretiempo para levantarse y caminar. Gestionar la tensión nerviosa: Respirar profundo en las jugadas de mayor estrés y tratar de mantener la calma.

Respirar profundo en las jugadas de mayor estrés y tratar de mantener la calma. Mantenerse activo durante el día: Realizar actividad física regular ayuda a disminuir el riesgo de sufrir un infarto.

Realizar actividad física regular ayuda a disminuir el riesgo de sufrir un infarto. Revisar el peso corporal: Mantener un control del peso es clave para evitar sobrecargas al sistema cardiovascular.

Mantener un control del peso es clave para evitar sobrecargas al sistema cardiovascular. Visitar al cardiólogo: Conocer tu riesgo cardiovascular personal antes de las instancias decisivas.

Conocer tu riesgo cardiovascular personal antes de las instancias decisivas. Conocer las señales de alerta:

Por qué el Mundial afecta emocionalmente y cómo disfrutarlo sin que pase factura

Para muchas personas, un partido de la Selección empieza antes de que se juegue: con los pronósticos, las expectativas y las especulaciones sobre lo que podría pasar. Es lo que los especialistas llaman ansiedad anticipatoria. “La ansiedad anticipatoria es la reacción que aparece cuando una persona empieza a imaginarse o preocuparse por lo que podría pasar en una situación futura", explica la licenciada María Paula Castro, psicóloga del Servicio de Salud Mental del Hospital Universitario Austral.

En el caso de un partido importante, el cerebro proyecta escenarios posibles y activa mecanismos asociados al estrés, con liberación de adrenalina y cortisol. Como consecuencia, pueden aparecer insomnio, palpitaciones, tensión muscular, irritabilidad o molestias gastrointestinales.

infartos 2.jpg Las cardiopatías son frecuentes en momentos de estrés y tensión. Diario jornada.

La intensidad de esa reacción depende, en gran medida, del significado que cada persona le atribuya al evento. “Hay quienes se identifican mucho con el equipo y sienten que se juega algo propio en cada partido”, señala la experta.

Para algunos, un Mundial no es solo fútbol: también representa identidad nacional, recuerdos, vínculos familiares y sentido de pertenencia. Esa es una de las razones por las que muchos sienten que ganan o pierden junto con la Selección. “Los seres humanos construimos nuestra identidad a través de los grupos a los que pertenecemos. Cuando juega Argentina, el equipo se convierte en una extensión simbólica de esa identidad. Por eso es tan común escuchar 'ganamos' o 'perdimos'", explica.

En contextos atravesados por preocupaciones cotidianas, el Mundial también puede convertirse en una fuente de bienestar emocional colectivo. “Durante varias semanas puede funcionar como un plan que une afectos, genera ilusión, aumenta el entusiasmo y fortalece el sentimiento de pertenencia”, afirma la licenciada Castro. Los problemas siguen existiendo, aclara, pero por un tiempo dejan de ocupar el centro de la escena.

Las redes sociales, sin embargo, amplifican la experiencia. A diferencia de otros tiempos, el Mundial ya no dura solo 90 minutos. Memes, análisis, comentarios y debates mantienen vivo el tema durante todo el día. “Eso puede aumentar el sentimiento de pertenencia, pero también hacer más difícil desconectarse emocionalmente”, advierte.

¿Cómo disfrutarlo sin sufrirlo?

Las personas con mayor tendencia a la ansiedad, dificultades para tolerar la incertidumbre o una fuerte necesidad de control suelen vivir los partidos con más preocupación. También influye el grado de identificación con el equipo: cuanto mayor es, mayor suele ser el impacto emocional del resultado.

Aun así, Castro subraya que el Mundial puede ser una oportunidad para emocionarse, reunirse y sentirse parte de algo colectivo. Para disfrutarlo sin que pase factura, recomienda cuidar el sueño, la alimentación y la actividad física, dosificar el consumo de redes sociales, valorar los encuentros con amigos y familiares más allá del resultado y prestar atención a las señales del cuerpo cuando la ansiedad empieza a ganar terreno.