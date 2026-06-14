Bancarrota inminente y desaparición: el histórico fabricante de motos que no pudo evitar la quiebra

De ser uno de los emblemas en la fabricación de vehículos de dos ruedas a caer cada vez más hasta peligrar su funcionamiento.

Una de las empresas más importantes de España se despide de sus clientes.

La industria española atraviesa un escenario económico complejo marcado por el aumento de los costos, la competencia internacional y los cambios en los hábitos de consumo. En este contexto, muchas empresas tradicionales se ven obligadas a reinventarse para adaptarse a las nuevas demandas del mercado, especialmente aquellas vinculadas al sector de la movilidad.

El avance de la electrificación, la presión por innovar y la necesidad de realizar fuertes inversiones tecnológicas pusieron en jaque a numerosos fabricantes históricos. Algunas compañías lograron transformarse con éxito, pero otras no consiguieron sostener el ritmo de cambio y comenzaron a acumular dificultades financieras cada vez más graves.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Torrot, un fabricante español de motos con más de siete décadas de historia que hoy enfrenta una posible desaparición. Tras años de intentos por reinventarse en el mercado de la movilidad eléctrica, la empresa se encuentra al borde de la quiebra y podría solicitar la liquidación de sus activos.

Es una de las empresas más emblemáticas de España en la venta de motos.

Torrot nació en 1948 en Girona, España, como una empresa dedicada a la fabricación de bicicletas y ciclomotores. Durante sus primeros años se consolidó como una marca cercana al público español gracias a sus vehículos económicos y funcionales, muy utilizados en la posguerra y en las décadas siguientes.

Con el tiempo, la compañía amplió su catálogo y se convirtió en uno de los nombres reconocidos dentro de la industria de las dos ruedas en España. Sus ciclomotores y motocicletas ganaron popularidad por su fiabilidad y diseño práctico, lo que le permitió crecer y expandirse a distintos mercados.

Uno de los momentos de mayor auge llegó durante los años setenta y ochenta, cuando Torrot logró posicionarse como una referencia nacional en movilidad ligera. La marca aprovechó el crecimiento del parque automotor español y la alta demanda de vehículos accesibles para consolidar su presencia en el sector.

Motos Nació en Girona y supo expandirse, acorde a las necesidades de todos los españoles. Imagen: Freepik

Décadas después, la empresa intentó dar un giro estratégico apostando por la movilidad eléctrica. Torrot desarrolló motos y bicicletas eléctricas con la intención de adaptarse a las nuevas tendencias del mercado y competir en un segmento que prometía un gran crecimiento a nivel mundial.

Sin embargo, aunque la apuesta por la electrificación parecía una oportunidad para revitalizar la marca, la transformación exigía fuertes inversiones y una rápida capacidad de adaptación. La competencia de fabricantes internacionales y la evolución tecnológica del sector terminaron convirtiendo ese desafío en una carga cada vez más difícil de sostener.

Podría desaparecer: que pasó con la empresa

En los últimos años, Torrot comenzó a atravesar serios problemas financieros. La empresa acumuló deudas, perdió capacidad de inversión y tuvo dificultades para mantener su competitividad frente a marcas internacionales con mayores recursos y desarrollo tecnológico.

Motos A pesar de haber llegado a facturaciones altísimas y colaborar con artistas de primer nivel, sus finanzas están al rojo vivo. Imagen: Freepik

La situación se agravó por la lenta recuperación económica y por un mercado de movilidad eléctrica cada vez más exigente. Aunque la compañía intentó reestructurarse y buscar nuevas vías de financiación, los esfuerzos no fueron suficientes para revertir el deterioro de sus cuentas.

En 2024, Torrot logró evitar el colapso inmediato mediante un acuerdo de refinanciación de deuda. El pasivo de la compañía ascendía a u$s18 millones, una cifra que debía abonarse progresivamente hasta 2028 gracias al pacto alcanzado con acreedores como BBVA, Telefónica, Avalis y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

Sin embargo, la reestructuración no fue suficiente y en mayo de 2026 la empresa entró oficialmente en concurso de acreedores, solicitando además la liquidación de sus activos por no poder afrontar sus compromisos financieros.

Venta de motos Actualmente está al borde del cierre. Imagen: Freepik

Según informaron medios especializados, la empresa se encuentra en una situación crítica y podría solicitar la liquidación, un paso que abriría la puerta a su desaparición definitiva. El proceso implicaría la venta de activos y el cierre de una marca histórica que durante décadas formó parte del panorama industrial español.

La posible quiebra de Torrot refleja las dificultades que enfrentan muchas compañías tradicionales para adaptarse a los cambios del mercado. La transición hacia la movilidad eléctrica requiere grandes inversiones en innovación, producción y desarrollo tecnológico, algo que no todas las empresas pueden afrontar con éxito.

De concretarse el cierre, el caso de Torrot se sumaría a la lista de fabricantes históricos europeos que no lograron sobrevivir al nuevo escenario industrial. Más allá del impacto económico, su desaparición representaría el fin de una marca con un importante legado en la historia de las motos y ciclomotores en España.