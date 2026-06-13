Con la mirada en las elecciones, advierten por una posible nueva suba de tasas

Gustavo Araujo, Head of Research de Criteria, analizó el potencial de los nuevos bonos duales CER-TAMAR y señaló que podrían ganar atractivo si el Gobierno vuelve a endurecer las condiciones monetarias.

El S&P Merval cerró la semana con fuerte rebote, impulsado por bancos y energéticas, mientras el riesgo país cayó a mínimos de la gestión tras la mejora de calificación crediticia y el dato de inflación de mayo

El mercado financiero empieza a mirar con mayor atención el impacto que podría tener el calendario electoral de 2027 sobre las tasas de interés. En ese escenario, algunos analistas no descartan que el Gobierno vuelva a convalidar rendimientos reales positivos si detecta un aumento de la volatilidad cambiaria o financiera en la previa de los comicios.

La advertencia surge luego de la última licitación del Tesoro Nacional, realizada el 10 de junio, en la que se incorporaron tres nuevos bonos duales CER-TAMAR con vencimientos en diciembre de 2028, diciembre de 2029 y junio de 2030. Estos instrumentos se suman a los dos bonos de las mismas características que ya estaban vigentes, por lo que el menú total asciende ahora a cinco títulos atados a esa combinación.

Los bonos duales CER-TAMAR tienen una particularidad: ofrecen cobertura por inflación a través del ajuste CER, pero también permiten capturar una mejora si las tasas de interés reales vuelven a ubicarse en terreno positivo. Por eso, en el mercado los observan como una alternativa defensiva frente a un eventual escenario de tensión monetaria.

Las elecciones 2027 ya están en el foco de los inversores.

Según explicó Gustavo Araujo, Head of Research de Criteria , los nuevos instrumentos “tienen mucho potencial de suba en el caso donde las tasas reales son positivas”, entendidas como el promedio de la tasa TAMAR menos la inflación, de acuerdo con declaraciones reproducidas por NA.

El analista recordó que, desde las elecciones legislativas de 2025, el inicio del proceso de acumulación de reservas por parte del Banco Central y la estabilidad cambiaria observada durante los últimos meses, las tasas reales se mantuvieron en terreno negativo.

Sin embargo, advirtió que el Gobierno ya mostró disposición a endurecer las condiciones monetarias cuando considera que la estabilidad cambiaria está en riesgo. En ese sentido, remarcó que la administración económica prioriza la contención de eventuales presiones inflacionarias, incluso si eso implica convalidar tasas más elevadas.

“En este contexto, y considerando que el calendario electoral de 2027 podría incrementar la volatilidad política y financiera, no puede descartarse un escenario de nuevas subas de tasas, lo que vuelve particularmente atractiva la cobertura que ofrecen los instrumentos atados a TAMAR”, señaló Araujo, según consignó NA.

Por qué los bonos duales ganan atractivo en un escenario de tensión

El atractivo de estos títulos depende, en buena medida, del comportamiento futuro de las tasas reales. En un escenario en el que los rendimientos continúen por debajo de la inflación, la opción TAMAR pierde relevancia y el bono queda principalmente explicado por su ajuste CER.

En cambio, si las tasas reales convergen a niveles neutrales o positivos, la estructura dual empieza a ganar valor. Ese escenario sería especialmente favorable para los títulos CER-TAMAR, porque permitiría sostener la protección frente a la inflación y, al mismo tiempo, capturar una mejora vinculada al endurecimiento monetario.

De acuerdo con el análisis de Criteria citado por NA, los bonos duales funcionan como una cobertura estratégica frente a una eventual tensión preelectoral que obligue al Gobierno a convalidar tasas reales positivas. Al garantizar el ajuste inflacionario como piso, permiten al inversor proteger capital sin resignar el potencial de suba en un contexto de estrés financiero.

La lectura aparece en un momento en el que las condiciones financieras muestran señales mixtas. Mientras algunos indicadores reflejan una mejora en el clima de negocios y una baja de tasas en el plano local, otros advierten que esa dinámica todavía no derrama de manera homogénea sobre el crédito a familias y empresas volcadas al mercado interno.

El riesgo para los inversores de corto plazo

Pese al potencial que observan los analistas, estos instrumentos no están exentos de riesgos. Por su elevada duration, los bonos duales pueden registrar movimientos significativos en sus precios de mercado ante cambios en las condiciones financieras.

Ese punto obliga a analizar con cautela su conveniencia para perfiles de corto plazo o para inversores con baja tolerancia a la volatilidad. Aunque la estructura CER-TAMAR ofrece cobertura frente a determinados escenarios, una suba brusca de tasas, cambios en las expectativas o episodios de tensión cambiaria pueden generar oscilaciones relevantes en las cotizaciones.

En ese marco, la recomendación de mercado no pasa solo por mirar el rendimiento esperado al vencimiento, sino también por evaluar el horizonte de inversión y la capacidad de absorber variaciones de precio en el corto plazo. La cobertura puede resultar atractiva ante un escenario electoral más volátil, pero no necesariamente adecuada para todos los perfiles.